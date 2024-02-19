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20 февраля, 2024
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Запущен бесплатный ИИ-сервис NotesGPT для перевода устной речи в текст

NotesGPT

Представлен бесплатный ИИ-сервис NotesGPT, предназначенный для транскрибации голосовых заметок с помощью нейросетей. Есть поддержка многих языков. Код приложения написан на TypeScript, а в качестве модели машинного обучения используется открытая Mixtral, развернутая на мощностях сервиса Together AI. Функция распознавания голоса реализована на базе нейросети Whisper, которая запущена на Replicate. Дополнительно используются Convex и Clerk. Сервис можно запустить через браузер. Работает как на компьютерах, так и на смартфонах. Для регистрации достаточно привязать учетную запись Google.

Для того, чтобы пользоваться NotesGPT необходимо совершить следующие действия:

  • Перейти на сайт NotesGPT и авторизироваться;
  • Нажать «Get started» — «Record a new voice note»;
  • Нажать на значок с микрофоном и начать говорить;
  • После нажать на кнопку паузы и ждать перевода.

Сервис работает молниеносно. Запись из 2-3 предложений переводится в текст за пару секунд. На перевод целой лекции может уйти до 20 минут. По желанию можно скопировать и отредактировать полученный текст. Если запись получилась слишком долгой, сервис может сделать краткий пересказ с важными моментами.

В будущем разработчики планируют добавить в NotesGPT возможность приостанавливать запись и продолжать позже, а также перейти на более быструю версию Whisper. Кроме того, планируется реализовать PWA, мобильное приложение и интеграцию с Notion, чтобы транскрибированные записи можно было сохранять в виде документа.

Код проекта открыт и опубликован на GitHub. В репозитории есть инструкция по развертыванию NotesGPT на собственном сервисе.

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