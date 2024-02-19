IonQ открыла в США первый завод по производству квантовых компьютеров

IonQ, одна из значимых компаний в области квантовых вычислений, открыла первый в США специализированный производственный комплекс по производству квантовых компьютеров.

Предприятие расположено в пригороде Сиэтла Ботелле. Кроме сборочных цехов на территории завода развернут квантовый ЦОД компании с облачным доступом (второй по счету в США), исследовательские центры и научный кампус. Компания также сообщила о расширении производственной площадки с 65 тысяч до 105 тысяч квадратных футов. Новый квантовый завод закрепит за Сиэтлом статус центра технологической инновации и производства.

Генеральный директор IonQ Питер Чепмен подчеркивает роль предприятия в выполнении миссии компании: «доставить квантовые компьютеры в руки потребителей». Партнерство с такими игроками, как Hyundai, Airbus и GE Research, демонстрирует реальное применение этой зарождающейся технологии.

Квантовые компьютеры IonQ выглядят как обычные серверные стойки, и этим они подкупают заказчиков. В настоящее время компания способна производить и поставлять заказчикам квантовые системы Forte на 35 алгоритмических кубитах (AQ), и в будущем запустят сборку систем Tempo на 64 AQ.