Revolut запускает тарифные планы с eSIM для путешественников в Великобритании

Компания финансовых технологий Revolut, предлагающая банковские услуги, представила в Великобритании тарифные планы телефонной связи с технологией eSIM. Это первая компания в стране, предлагающая данную услугу. Запуск телефонных планов с технологией eSIM в Великобритании начнется на этой неделе.

Пользователи с базовым приложением Revolut могут получить стандартный план eSIM, который позволяет через приложение Revolut пополнять счет на телефоне по мере необходимости. Клиенты с премиальным пакетом Ultra за 55 фунтов стерлингов в месяц получат выгоду в 3 Gb данных для использования по всему миру с постепенным обновлением каждый месяц, что обеспечивает бесперебойный роуминг. Стоимость мобильного интернета за границей для жителей Великобритании после выхода из ЕС существенно выросла, поэтому пакет Ultra отлично подойдет для тех британцев, которые находятся в постоянных командировках и путешествиях.

Для запуска своего предложения eSIM финансово-технологическая компания Revolut заключила партнерское соглашение с британским оператором мобильной связи 1Global. Тара Массуди, генеральный менеджер продуктов премиум-класса в Revolut, заявила, что решение Revolut запустить eSIM направлено на превращение компании в финансовое «суперприложение» с услугами, охватывающими банковские счета, обмен валюты, страхование, бронирование поездок и пропуск в зал ожидания аэропорта. С учетом того, что Revolut обслуживает 35 млн. клиентов и быстро адаптируется к меняющимся цифровым потребностям, у нее есть все шансы захватить значительную часть рынка роуминга и связи.