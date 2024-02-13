Pandora FMS — гибкая и масштабируемая система мониторинга, готовая к работе в больших IT-инфраструктурах

Современная IТ-инфраструктура компании состоит из различных систем и сервисов. Это сервера, сетевое оборудование, программное обеспечение, каналы связи, сервисы от сторонних компаний. Все это взаимодействует по множеству каналов и протоколов. Мониторинг того, как работает вся IТ-инфраструктура — это сложная задача, занимающая много времени. В случае сбоя вы сталкиваетесь с негативными отзывами клиентов, теряете деньги и репутацию, тратите время и нервы. Задача состоит в том, чтобы быстро выяснить место и причину сбоя. Нужно чтобы система мониторинга позволяла еще и автоматизировать реакцию на сбои, например, перезапустить систему, поднять резервный канал связи, добавить ресурсы к виртуальному серверу. При этом необходимо, чтобы такая система поддерживала все разнообразие систем и производителей, которые есть в компании. О том, как программное обеспечение Pandora FMS помогает решить эту сложную задачу, мы поговорили с директором компании-представителя Pandora FMS в странах СНГ Александром Тварадзе.

— Расскажите, пожалуйста, о самой компании Pandora FMS.

— Головной офис Pandora FMS расположен в Мадриде. Компания работает на рынке уже более 15 лет и на текущий момент предлагает три основных продукта?

Pandora FMS — система мониторинга IТ-инфраструктуры;

— система мониторинга IТ-инфраструктуры; Pandora ITSM — helpdesk, тикет-система;

— helpdesk, тикет-система; Pandora RT — система удаленного управления серверами.

Компания успешно работает на международном рынке, а в числе ее клиентов большое число компаний из государственного и частного сектора в Европе и на Ближнем Востоке, в том числе Viber, MCM Telecom, Telefonica и другие.

— Что дает компании мониторинг IТ-инфраструктуры и насколько это важно?

— Сейчас бизнес так или иначе связан с IТ, поэтому работоспособность серверов, сервисов, сети и рабочих станций напрямую влияет на бизнес. Пример, недавний сбой в процессинговом центре Azericard повлиял на платежи многих компаний и сервисов. Мониторинг систем и сервисов помогает решить сразу несколько проблем:

Заранее отслеживать параметры оборудования и сервисов, принять меры по устранению потенциальной проблемы. Пример: Pandora FMS может отследить уровень потребления памяти и заранее предупредить администраторов, что объем свободной памяти недостаточен и сервис может остановиться

Пример: Pandora FMS может отследить уровень потребления памяти и заранее предупредить администраторов, что объем свободной памяти недостаточен и сервис может остановиться Быстро понять, где произошел сбой. Пример: у компании есть интеграция с банковским сервисом через API. Pandora FMS может не только отследить, что канал связи работает и есть доступ к серверу, но также и то, что банковский сервис отвечает некорректно на команды API.

Пример: у компании есть интеграция с банковским сервисом через API. Pandora FMS может не только отследить, что канал связи работает и есть доступ к серверу, но также и то, что банковский сервис отвечает некорректно на команды API. Выполнить действия по предотвращению проблемы. Пример: в организации есть сервер отчетности. Пик нагрузки приходится на конец недели, а когда сервер бывает перегружен, то это вызывает проблемы в работе пользователей. Pandora FMS может отслеживать текущую нагрузку на сервер. Как только она превышает определенный порог, то Pandora FMS запускает параллельно более мощный сервер, осуществляя миграцию сервисов на него. Когда пик нагрузок проходит, Pandora FMS производит миграцию обратно на стандартный сервер, а более мощный отключает.

— Для реализации таких возможностей система должна уметь быть гибкой и работать с различными сервисами и системами…

— Все именно так, и Pandora FMS это умеет. Система работает с различными производителями сетевого и серверного оборудования, от известных брендов до no-name. Если появляется специфическое оборудование, то достаточно подгрузить его MIB-файл и указать какие параметры надо отслеживать. Например, наш партнер в Саудовской Аравии сейчас реализует проект с одной из крупных государственных компаний. У них большой «зоопарк» систем различных производителей, включающий как устройства 10-летней давности, так и современные решения.

Pandora FMS умеет мониторить различное программное обеспечение: операционные системы, веб-серверы, базы данных, контейнеры, докеры, системы виртуализации. Также Pandora FMS является сертифицированным решением для мониторинга SAP R/3, S/3, CRM и т.д., включая мониторинг баз данных SAP HANA.

Система обладает высокой степенью гибкости. В одном из проектов в СНГ заказчику требовалось осуществлять мониторинг параметров специального спутникового оборудования. При этом никаких стандартных протоколов мониторинга, типа SNMP, оборудование не поддерживало, только веб-интрефейс. Был создан скрипт, который собирал данные со страницы веб-интерфейса, выгружал их в xml-файл. Затем Pandora FMS загружала данные из этого файла и отображала заказчику в виде графиков. Данные выводились в два мониторинговых центра, расположенных в разных частях страны. При отклонении от базовых значений предупреждение отправлялось администраторам на электронную почту и в Telegram.

Pandora FMS может не только осуществлять мониторинг, но и управлять конфигурациями сетевых устройств, обеспечивать инвентаризацию, CMDB, автоматизацию скриптов, мониторинг облачных сервисов и веб-интерфейсов (UX-мониторинг), проводить мониторинг IP адресов и т д.

— Мониторинг IТ-систем какого размера можно осуществлять с помощью Pandora FMS?

— Неограниченно больших и сложных. Один сервер мониторинга может обслуживать до 50000 различных сенсоров. Несколько серверов могут объединяться в единую систему с помощью Enterpise Console. Для заказчиков со сложной структурой есть возможность распределенного мониторинга с помощью Satelliete-серверов. Например, такие сервера могут стоять в филиалах и одним соединением передавать информацию на центральный сервер Pandora FMS. Это решение отказоустойчивое благодаря тому, что есть возможность установить резервный сервер Pandora FMS. В отличии от конкурентов эта функция бесплатна. Также поддерживается режим multy-tenancy. Например, один сервер Pandora FMS может независимо обслуживать различные департаменты или компании в рамках холдинга.

— Насколько сложно установить и развернуть систему?

— Система ставится на Linux-платформе. Поддерживаются все основные дистрибутивы: RedHat, Suse и Rocket. В качестве базы данных используется MySQL. Pandora FMS развертывается автоматически скриптом в течение каких-то 15 минут и от пользователя не требуется углубленных знаний Linux. По желанию заказчика можем предоставить готовые образы. Сетевое оборудование можно подключить через автоматическое сканирование сети, импорт данных через файлы или вручную. Мониторинг серверов происходит через SNMP, WMI и/или агентов, которые могут устанавливаться автоматически или вручную.

— Чем отличается модель лицензирования Pandora FMS?

— Компания предлагает постоянные лицензии, что удобно, в частности, для государственных организаций. Это гарантирует, что система мониторинга никогда не остановится. Лицензируется по количеству хостов, с шагом 100. Например, если у вас 100 серверов и 200 единиц сетевого оборудования, то вам нужно 300 лицензий. Они включают в себя все модули системы и доступ к более 400 плагинам. Хост может быть и сервером, и сетевым оборудованием. В дальнейшем, при докупке лицензий, заказчик может покупать блоками по 50 хостов. Разница в цене по сравнению с решениями конкурентов иногда достигает 200-300%. За счет того, что Pandora FMS работает на Linux-платформах, вам не требуется тратить деньги за лицензии Windows и MS SQL сервер.

За более подробной информацией обращайтесь в компанию Advanced Technologies Solutions, которая является представителем Pandora FMS в странах СНГ. Приобрести Pandora FMS можно через партнеров в Азербайджане и дистрибьютора Mont Azerbaijan.