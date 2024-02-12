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13 февраля, 2024
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Evido получили статус Meta Certified Company

Evido

Evido рады объявить о получении статуса Meta Certified Company. Этот статус подтверждает высокий уровень экспертизы команды в рекламных решениях Meta. Бейдж «Meta Certified Company» выдается компаниям, чьи сотрудники успешно прошли экзамены Blueprint, демонстрируя свою способность предлагать продвинутые стратегии запуска и масштабирования рекламных кампаний на платформе Meta.

Почти вся команда Evido прошла сертификацию. Это означает, что клиенты получают техническую поддержку по настройке кампаний и доступ к удобным маркетинговым инструментам для запуска рекламы от ведущих экспертов в области.

Кроме того, экспертиза Evido помогает развивать рынок и помогает маркетологам достигать лучших результатов, включая успешное прохождение сертификационных экзаменов. Для этого Evido предоставляет своим корпоративным клиентам купоны на экзамены, а также учебные материалы и консультации для улучшения их навыков.

«Мы рады получить статус Meta Certified Company. Это своего рода признание для наших клиентов, что мы предоставляем инновационные цифровые решения и являемся надежным партнером на рынке».

Русо Гигинеишвили,
Head of Client care в Evido

 

 

Evido — маркетинговая платформа для удобной оплаты рекламы в Facebook и Instagram в Азербайджане. Компания стремится помочь местным бизнесам достичь успеха, используя рекламные технологии Facebook и Instagram, и укрепить экспертизу их команд. Услуги Evido включают в себя консультации, техническую поддержку и обучение команд.

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