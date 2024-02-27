Представлены мобильные профессиональные видеокарты Nvidia RTX 500 Ada и RTX 1000 Ada

Компания Nvidia представила бюджетные профессиональные видеокарты RTX 500 и RTX 1000 Ada Generation. Это самые дешевые адаптеры этого класса у производителя.

Видеокарты RTX 500 Ada и RTX 1000 Ada включают в себя нейропроцессоры (NPU) и графику Nvidia RTX, в том числе тензорные ядра для обработки алгоритмов искусственного интеллекта. NPU поможет в разгрузке центрального процессора при обработке легких задач ИИ, а графическая подсистема предназначена для более ресурсоемких нагрузок: видеоконференции с функциями ИИ, потоковое видео с ИИ-масштабированием, а также платформы генеративного ИИ.

В прошлом поколении RTX 500 и RTX 1000 по характеристикам были очень схожи, а в новом они сильно отличаются. У RTX 500 Ada имеется 2048 ядер CUDA и 4 Gb памяти с 64-битной шиной. TDP составляет 35-60 Вт. RTX 1000 Ada предлагает 2560 ядер CUDA и 96-битную шину с 6 Gb памяти. TDP — 35-140 Вт. Производительность младшей карты (FP32) заявлена равной 9,2 TFLOPS, у старшей это 12,1 TFLOPS. Для сравнения, у адаптеров прошлого поколения этот параметр составлял 7 и 7,5 TFLOPS.

Nvidia привела ряд примеров, когда профессиональные видеокарты RTX 500 Ada и RTX 1000 Ada окажутся оптимальным решением — это удаление фонового шума с помощью ИИ в видеоредакторе, повышение четкости статических изображений при масштабировании, работа с технологией DLSS. Корпоративные клиенты смогут локально запускать большие языковые модели, а исследователи — задачи, связанные с обработкой данных и настройкой ИИ-моделей.