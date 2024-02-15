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15 февраля, 2024
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Представители Gamesummit приняли участие в Middle East Film & Comic Con 2024

Gamesummit

Представители крупнейшего азербайджанского игрового фестиваля Gamesummit приняли участие в Middle East Film & Comic Con (MEFCC) 2024, проходившем с 9 по 11 февраля в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC). Целью участия было получение нового опыта в организации подобных мероприятий, укрепление международных связей и дальнейшее развитие игровой индустрии в Азербайджане.

Ярким моментом стало выступление Алины Скрипниковой, победительницы гран-при косплей-конкурса Gamesummit. Ее выдающийся костюм персонажа из популярной игры Diablo IV стал одним из ярких примеров трудолюбия и творческого подхода, который Gamesummit стремится поддерживать и развивать.

На протяжении фестиваля MEFCC 2024 команда Gamesummit провела ряд встреч с ведущими представителями игровой индустрии ОАЭ и Саудовской Аравии. Эти переговоры стали важным шагом к установлению новых партнерских связей и исследованию возможностей для дальнейшего развития.

Участие в MEFCC 2024 позволило представителям Gamesummit получить знания, которые будут использованы для организации предстоящего игрового фестиваля и научной конференции в начале июня в Баку.

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