Gulfstream Distribution стал официальным дистрибьютором Karmasis в Азербайджане

Gulfstream Distribution — один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана — заключил дистрибьюторское соглашение с компанией Karmasis, специализирующейся на разработке продуктов в сфере кибербезопасности.

Gulfstream Distribution — IТ-дистрибьютор на рынке Азербайджана, успешно развивающий такие сегменты дистрибуции, как компьютерное и цифровое оборудование, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время портфель компании включает 25 брендов, в том числе мировых гигантов Cisco, Dell Technologies, Huawei, Lenovo, Acer и Canon.

Компания Karmasis, основанная в 2003 году в киберпарке «Bilkent» в Анкаре, занимается поставкой систем управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM), мониторинга активности баз данных и записи экрана более чем 150 государственным и частным учреждениям в Турции. Решения Karmasis используются в стратегически важных учреждениях Турции, позволяя силовым структурам, государственным организациям и крупным частным предприятиям повышать осведомленность своих пользователей о конфиденциальности информации, а также соблюдать нормативные требования в вопросах обеспечении кибербезопасности. Это единственная компания в Турции, которая успешно конкурирует с мировыми производителями на рынке решений SIEM, предлагая собственный продукт Infraskope SIEM++, и решения для мониторинга активности базы данных со своим продуктом Dataskope DAM. Компания Karmasis, которая обеспечивает гибкое и быстрое обслуживание своих клиентов вместе со своими многочисленными партнерами, способна создавать различные решения для разных потребностей и реализовывать их по гораздо более доступной цене, чем конкуренты на рынке. 51% акций компании принадлежит Kafein Yazılım A.Ş., первой компании-разработчику программного обеспечения, зарегистрированной на фондовой бирже Турции. Kafein — турецкий гигант программного обеспечения со штатом около 700 сотрудников и ведущими компаниями-разработчиками программного обеспечения. Представительство компании Karmasis работает в Азербайджане с сентября 2021 года.

В число решений компании Karmasis, которые на рынке Азербайджана теперь представляет Gulfstream Distribution, входят:

Infraskope SIEM++. Infraskope SIEM++ — это инструмент управления реестром, который контролирует операционные системы, сетевые устройства и приложения. Это система, которая позволяет вам запрашивать и анализировать журналы, собранные из этих источников, а также управлять механизмами предупреждения о потенциально опасных журналах. Вы получаете решение с готовыми правилами по тому, какие события из какой операционной системы нужно собирать, какие из них важные или неважные, какие изменения происходят в инфраструктуре и т.д. Эти правила готовы к использованию сразу же после установки Infraskope SIEM++. Кроме того, в отличие от глобальных компаний, которые не могут выйти за рамки существующего функционала продуктов, Karmasis может создавать и настраивать новые правила, соответствующие потребностям и требованиям клиентов. В состав Infraskope SIEM++ также входят решения AppTracker (осуществляет запись того, какой пользователь и какое приложение активно использует и как долго обращается к нему в пользовательских и серверных системах) и Infraskope Agent (обнаруживает возможные попытки утечки данных, отслеживая разнообразные точки выхода данных, включая файлы, которые пользователи копируют на USB-накопитель, копирование важного изображения на экран, несанкционированные действия в базе данных со стороны системного администратора, подключение мобильных телефонов к компьютерам пользователей, доступ к компьютерам без доступа системного администратора, взлом компьютера с помощью KonBoot, ERDCommander или других программ для взлома паролей и т.д.).

Infraskope SIEM++ — это инструмент управления реестром, который контролирует операционные системы, сетевые устройства и приложения. Это система, которая позволяет вам запрашивать и анализировать журналы, собранные из этих источников, а также управлять механизмами предупреждения о потенциально опасных журналах. Вы получаете решение с готовыми правилами по тому, какие события из какой операционной системы нужно собирать, какие из них важные или неважные, какие изменения происходят в инфраструктуре и т.д. Эти правила готовы к использованию сразу же после установки Infraskope SIEM++. Кроме того, в отличие от глобальных компаний, которые не могут выйти за рамки существующего функционала продуктов, Karmasis может создавать и настраивать новые правила, соответствующие потребностям и требованиям клиентов. В состав Infraskope SIEM++ также входят решения AppTracker (осуществляет запись того, какой пользователь и какое приложение активно использует и как долго обращается к нему в пользовательских и серверных системах) и Infraskope Agent (обнаруживает возможные попытки утечки данных, отслеживая разнообразные точки выхода данных, включая файлы, которые пользователи копируют на USB-накопитель, копирование важного изображения на экран, несанкционированные действия в базе данных со стороны системного администратора, подключение мобильных телефонов к компьютерам пользователей, доступ к компьютерам без доступа системного администратора, взлом компьютера с помощью KonBoot, ERDCommander или других программ для взлома паролей и т.д.). Dataskope DAM. Основная функция продукта Dataskope — гарантировать, что доступ и изменения в критических системах баз данных ожидаемы, запланированы и желательны. Вы можете выполнять все эти операции с помощью Dataskope, не запуская функцию аудита базы данных, тем самым выполняя аудиторские проверки без снижения производительности системы. Dataskope обнаруживает, классифицирует и генерирует сигналы тревоги, после чего сообщает о событиях в ваших системах баз данных. Это продукт предназначен как для аудита базы данных, обеспечивая легкий доступ к информации о том, кто имеет доступ к конфиденциальным данным, какие действия предпринимаются и с какой периодичностью, так и для гарантии того, что уполномоченные лица будут проинформированы о событиях с помощью заранее определенных правил. Благодаря Dataskope, который не имеет ограничений по объему базы данных, вам не понадобится приобретать дополнительные SIEM-продукты.

Основная функция продукта Dataskope — гарантировать, что доступ и изменения в критических системах баз данных ожидаемы, запланированы и желательны. Вы можете выполнять все эти операции с помощью Dataskope, не запуская функцию аудита базы данных, тем самым выполняя аудиторские проверки без снижения производительности системы. Dataskope обнаруживает, классифицирует и генерирует сигналы тревоги, после чего сообщает о событиях в ваших системах баз данных. Это продукт предназначен как для аудита базы данных, обеспечивая легкий доступ к информации о том, кто имеет доступ к конфиденциальным данным, какие действия предпринимаются и с какой периодичностью, так и для гарантии того, что уполномоченные лица будут проинформированы о событиях с помощью заранее определенных правил. Благодаря Dataskope, который не имеет ограничений по объему базы данных, вам не понадобится приобретать дополнительные SIEM-продукты. Infraskope Screen Recorder. Запись экрана в Infraskope Screen Recorder позволяет централизованно регистрировать операции на критически важных серверах или рабочих станциях. Это помогает вам контролировать деятельность компаний удаленной поддержки или персонала, работающего в удаленном режиме. Infraskope Screen Recorder помогает вашей организации соблюдать международные стандарты безопасности, например, такие как ISO 27001. Решение автоматически предупредит, когда определенные вами ключевые слова будут использованы на компьютерах контролируемых пользователей. Вам не обязательно тратить 8 часов на просмотр 8-часового сеанса. Infraskope Screen Recorder также можно использовать для записи действий, предпринятых во время реагирования на инцидент, создав своего рода библиотеку обучающих видео. Это решение гарантирует низкое потребление ресурсов процессора и памяти (во время обычного сеанса загрузка процессора составляет около 1%, а когда на устройстве нет активности, то Infraskope Screen Recorder не осуществляет запись, экономя дисковое пространство).

«Дистрибьюторское соглашение с турецкой компанией Karmasis является стратегически важным для Gulfstream Distribution, поскольку позволит расширить свое портфолио в области решений по кибербезопасности. Мы уверены, что совместная работа команды Karmasis Azerbaijan и Gulfstream Distribution позволит более продуктивно внедрять решения лидера рынка кибербезопасности Турции в нашей стране. Я уверен, что это сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным», — отметил генеральный директор Gulfstream Distribution Адиль Алиев.

Всю интересующую вас информацию о деятельности компании можно получить по следующему контактному номеру – 051 201 40 20

Официальный сайт — http://www.gulfstream.az/

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