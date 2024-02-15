Nokia представила ИИ-помощника MX Workmate для работников промышленных предприятий

Компания Nokia представила набор инструментов MX Workmate, предназначенный для работников промышленных предприятий. В его основу положены технологии генеративного ИИ и большая языковая модель (LLM). Утверждается, что Nokia MX Workmate — это первое решение на основе генеративного ИИ, разработанное специально для производственных площадок.

MX Workmate использует машинные данные для генерации сообщений на естественном языке. ИИ-помощник сможет предупреждать рабочих о неисправном оборудовании, давать советы по оптимизации рабочих процессов, следить за состоянием техники и предоставлять инструкции в случае нештатных ситуаций и происшествий. Используя Nokia Team Comms, сотрудники смогут задавать вопросы помощнику.

Кроме того, в Nokia рассчитывают, что MX Workmate также ускорит обучение неопытных сотрудников, так как организации по всему миру уже сталкиваются с нехваткой квалифицированного персонала. Исследование, проведенное консалтинговой компанией Korn Ferry, говорит о том, что к 2030 году дефицит технических специалистов в глобальном масштабе может достичь 85 млн. человек. Это эквивалентно $8,5 трлн. потенциальных потерянных доходов. Внедрение ИИ-инструментов может частично облегчить кадровую проблему.

Пока что применение MX Workmate возможно лишь в ограниченном режиме, поскольку клиентам может потребоваться время для тестирования и адаптации ИИ-инструмента к работе в их отраслях. Полноценное внедрение нейросети на промышленных предприятиях ожидается в перспективе от года до полутора лет.