OpenAI представила Sora — генератор качественных видео по текстовому описанию

Компания OpenAI представила новую нейросеть под названием Sora. ИИ-модель может генерировать реалистичные видеоролики по текстовому описанию. Пока что Sora позволяет создавать видео продолжительностью до 60 секунд, при этом поддерживая высокое качество изображения и точно следуя указаниям пользователя. OpenAI, в рамках данного проекта, стремится продемонстрировать потенциал развития искусственного интеллекта и возможности, которые появятся на горизонте в ближайшем будущем.

Sora — это диффузионная модель, которая способна «создавать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями объекта и фона». Компания отмечает, что при генерации Sora учитывает физические свойства объектов и их взаимодействие друг с другом, благодаря чему получаются натуральные видео с естественными анимациями. ИИ-модель находится на стадии тестирования, поэтому физические свойства некоторых объектов она учитывает неправильно. В OpenAI работают над тем, чтобы повысить качество генерации. Кроме того, нейросеть способна заполнять пустые кадры и расширять существующие видео.

На сайте проекта компания опубликовала видеоролики, созданные при помощи нейросети. В них можно увидеть, что Sora генерирует очень детализированные и реалистичные ролики, в том числе с изображением людей, животных и быстро движущихся объектов.

Например, текстовый запрос в Sora для создания данного ролика: стильная женщина идет по улице Токио, залитой теплым светящимся неоном и анимированными городскими вывесками. Она носит черную кожаную куртку, длинное красное платье, черные ботинки и черную сумочку. На ней солнцезащитные очки и красная помада. Она идет уверенно и непринужденно. Улица влажная и отражающая свет, что создает зеркальный эффект разноцветных огней. Многие пешеходы прогуливаются.

На данное время нейросеть недоступна для общего использования. Доступ к модели предоставлен только экспертам по информационной безопасности для оценки потенциальных угроз и рисков, а также художникам и дизайнерам для получения обратной связи и дальнейшего совершенствования модели. Даты появления общедоступной версии пока нет.