В США будут выдавать патенты на изобретения, сделанные с помощью ИИ

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) выпустило рекомендации о том, как оно будет определять, является ли вклад человека в изобретение, усовершенствованное искусственным интеллектом, достаточно значительным для получения патента. Отмечается, что изобретатели, использующие ИИ в своих творениях, могут получить патенты, но только в том случае, если человек внесет достаточно существенный вклад.

В документе, получившем название «Руководство по изобретательству для изобретений, сделанных с использованием ИИ», говорится, что «хотя изобретения с использованием ИИ не являются категорически непатентованными, анализ процесса изобретения должен быть сосредоточен на вкладе человека, поскольку патенты служат для стимулирования и вознаграждения человеческой изобретательности».

Документ подтверждает постановление USPTO от 2020 года о том, что ИИ-системы сами по себе не могут получать патенты, поскольку в патентном законе изобретатели неоднократно упоминаются как физические лица.

В 2020 году USPTO отклонило заявку на патент изобретателя Стивена Талера, который дал инструкции инструменту искусственного интеллекта разработать новый контейнер для еды и напитков. Решение ведомства год спустя подтвердил суд. Аналогичное решение в декабре 2023 года было вынесено в Великобритании. Для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, в документе приводятся примеры «гипотетических ситуаций и то, как будет к ним применяться руководство по изобретательству».

В документе также говорится, что патент может быть выдан заявителю, который внес значительный вклад в формулировку задачи для ИИ. Кроме того, ведомство также не требует от заявителей на получение патента раскрывать информацию об использовании ИИ.