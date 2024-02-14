ChatGPT научился запоминать факты о пользователях

Компания OpenAI в тестовом режиме запустила функцию «памяти» для чат-бота ChatGPT. Это позволит помощнику не переспрашивать важную информацию о пользователе в каждой сессии. Теперь можно попросить ChatGPT запомнить какой-нибудь факт, чтобы он в будущем составлял ответы на его основе. Например, если попросить его составить список лучших мест для отдыха, он учтет, что пользователь любит проводить отпуск в своей стране, а не за границей.

Функция памяти работает двумя способами. Пользователь может прямо указать на свои предпочтения или иную информацию, которую ChatGPT должен запомнить. Если этого не делать, то чат-бот будет сам получать нужную информацию в процессе взаимодействия с пользователем. Цель разработчиков состоит в том, чтобы сделать ChatGPT более персонализированным и удобным.

Для управления новой функцией в настройках ChatGPT появился соответствующий пункт. В нем можно посмотреть, что бот уже «запомнил», а также удалить некоторые «воспоминания» или вовсе отключить их.

OpenAI предупреждает, что может использовать контент для улучшения работы моделей. Если нужно обсудить вопрос, не используя «память», можно создать временный чат. Такие переписки не появятся в истории и не будут использоваться для обучения моделей.

Новая функция на этапе тестирования доступна только ограниченному числу пользователей.