Honor Choice Watch: 1,95-дюймовый AMOLED-экран и до 12 дней автономности

Компания Honor выпустила новые smart-часы под названием Choice Watch. Устройство выполнено в металлическом корпусе с водозащитой класса 5ATM. Honor Choice Watch оборудован 1,95-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 410×502 пикселя (332 ppi), частотой обновления 60 Hzи яркостью 550 нит. Полезная площадь экрана достигает 75%. Есть 8 предустановленных циферблатов и 21 динамический для режима Always on Display.

Часы получили стандартные функции отслеживания здоровья: есть датчик измерения уровня кислорода в крови, пульсометр, мониторинг сна, отслеживание женских циклов и уровня стресса. Все собранные данные отображаются в приложении Honor Health.

За питание устройства отвечает аккумулятор на 300 мАч, обеспечивается до 12 дней работы даже при ежедневном семичасовом мониторинге сна. Также есть поддержка звонков по Bluetooth, GPS, более 120 спортивных режимов и свыше 100 циферблатов.

Smart-часы Honor Choice Watch в черной и белой расцветках корпуса уже поступили в продажу в Индии по цене $78.