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11 февраля, 2024
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Проект «Безопасный Интернет» в школах Губы и Лянкярана

Azercell

В рамках проекта «Безопасный Интернет», реализуемого при поддержке лидирующего мобильного оператора страны, в регионах Азербайджана проводятся образовательные занятия для подростков и взрослых. На этот раз учащиеся школ Губы и Лянкярана, а также их родители получили информацию об онлайн-угрозах и опасностях, с которыми дети могут столкнуться в интернете и познакомились со способами борьбы с ними.

В ходе занятий, проводимых на основе программы для детей от международной школы безопасности, участники проекта познакомились со следующими темами:

  • проверка виртуальных знакомых;
  • использование и защита персональных данных в социальных сетях;
  • отказ от участия в конкурсах, требующих ввода персональных данных;
  • основные уловки мошенников и злоумышленников в сети;
  • к кому и куда обращаться в случаях троллинга, кибербуллинга (преследований в интернете) или неподобающего поведения в интернете.

Занятия проводят профессиональные тренеры «GID CSR Consulting». Ожидается, что проект «Безопасный Интернет» охватит более 300 школьников и более 100 родителей.

Отметим, что с 2016 года Azercell регулярно реализует образовательные проекты, связанные с вопросами безопасности в интернете. За прошедшие годы участие в подобных проектах приняло более 1500 пользователей интернета разного возраста.

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