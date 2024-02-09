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9 февраля, 2024
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Apple выпустила приложения TV, Music и Devices для Windows на замену iTunes

Apple Windows

Компания Apple выпустила финальные версии приложений Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows. Ранее они находились на стадии открытого тестирования. Все приложения стали доступны для скачивания в Microsoft Store.

Apple разрабатывала эти приложения при поддержке Microsoft. В сочетании с обновленным приложением iCloud для Windows, они призваны заменить собой основную функциональность iTunes.

iTunes теперь требуется только для доступа к подкастам и аудиокнигам в Windows. Комплект приложений Apple для Windows пока работает только на традиционных ПК на чипах x86 под Windows 10 и 11. Версий для Arm-процессоров Qualcomm под Windows пока нет.

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