Apple выпустила приложения TV, Music и Devices для Windows на замену iTunes

Компания Apple выпустила финальные версии приложений Apple TV, Apple Music и Apple Devices для Windows. Ранее они находились на стадии открытого тестирования. Все приложения стали доступны для скачивания в Microsoft Store.

Apple разрабатывала эти приложения при поддержке Microsoft. В сочетании с обновленным приложением iCloud для Windows, они призваны заменить собой основную функциональность iTunes.

iTunes теперь требуется только для доступа к подкастам и аудиокнигам в Windows. Комплект приложений Apple для Windows пока работает только на традиционных ПК на чипах x86 под Windows 10 и 11. Версий для Arm-процессоров Qualcomm под Windows пока нет.