Вышла новая версия LG webOS

Компания LG Electronics представила новую версию операционной системы webOS, получившую приставку Re:New. Новая версия платформы предоставляет пользователям более ранних моделей smart-телевизоров LG доступ к расширенным возможностям домашних развлечений.

Вначале компания намерена обновить до webOS Re:New телевизоры серий LG OLED (2022), LG OLED Flex, LG OLED Objet Collection Pose и LG QNED Mini LED 8K 2022 года (QNED99/95). В будущем обновление будет распространено на большее количество телевизоров LG по всему миру. Данная инициатива соответствует миссии бренда Life’s Good («Жизнь хороша») делать жизнь потребителей удобнее, лучше и комфортнее.

Новая версия webOS предлагает более персонализированные подборки контента благодаря обновленному главному экрану, который приветствует пользователей рекомендациями в соответствии с их вкусами. Пользовательский интерфейс Quick Card теперь обладает широкими возможностями настройки: зрители могут кастомизировать подбор контента, а также создавать профили для каждого члена семьи. Обновленный Quick Card, напоминающий дизайн экрана мобильных устройств, интуитивно сортирует разнообразный контент и сервисы по категориям, таким как музыка, игры и спорт.

Отмечается, что благодаря передовым технологиям безопасности и оптимизированной операционной системе пользователи обеспечиваются высоким уровнем стабильности, безопасности и бесперебойности на протяжении всего просмотра.