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18 января, 2024
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Инфлюенсеры хотят создать профсоюз

Инфлюенсеры

Инфлюенсеры задумываются о том, чтобы создать свой профсоюз, сообщает TechCrunch. Блогеров возмущает то, что социальные сети делятся с авторами контента мизерным доходом от рекламы, а партнерские интеграции не всегда дают стабильный источник дохода.

Один из авторов, Erin McGoff, которая имеет около 3 млн. подписчиков в соцсетях, получает очень низкий заработок от Instagram и TikTok. «В Instagram я сделаю видео, которое наберет 900 000 просмотров и заработаю шесть долларов. Это оскорбительно», — говорит McGoff.

Это очевидно ниже заработанного платформой с рекламы. Поэтому инфлюенсеры хотят создать профсоюз, чтобы сделать доходы от рекламы более прозрачными, а также установить стандарты, гарантирующие справедливое вознаграждение авторов.

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