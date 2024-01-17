Инфлюенсеры задумываются о том, чтобы создать свой профсоюз, сообщает TechCrunch. Блогеров возмущает то, что социальные сети делятся с авторами контента мизерным доходом от рекламы, а партнерские интеграции не всегда дают стабильный источник дохода.

Один из авторов, Erin McGoff, которая имеет около 3 млн. подписчиков в соцсетях, получает очень низкий заработок от Instagram и TikTok. «В Instagram я сделаю видео, которое наберет 900 000 просмотров и заработаю шесть долларов. Это оскорбительно», — говорит McGoff.

Это очевидно ниже заработанного платформой с рекламы. Поэтому инфлюенсеры хотят создать профсоюз, чтобы сделать доходы от рекламы более прозрачными, а также установить стандарты, гарантирующие справедливое вознаграждение авторов.