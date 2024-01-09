Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 40 Super — от $599 до $999

На выставке CES 2024 компания Nvidia представила новые видеокарты серии GeForce RTX 40 Super. Это модели GeForce RTX 4080 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4070 Super. В целом новинки стали лучше по сравнению с обычными моделями RTX 4080, RTX 4070 Ti и RTX 4070, но при этом цены не поднялись. Новые видеокарты получили более мощные графические процессоры и другие конфигурации подсистем памяти.

GeForce RTX 4080 Super получила 10 240 ядер CUDA и 16 Gb памяти GDDR6X, обеспечивающей скорость передачи данных 23 Гбит/с. Это видеокарта с самой быстрой памятью GDDR на рынке. GPU и память соединяет шина разрядностью 256 бит. Максимальное значение TGP – 320 Вт, хотя компания утверждает, что среднее потребление ускорителя при игровых нагрузках составляет 246 Вт, а в режиме простоя – 15 Вт. Производительность GeForce RTX 4080 Super в два раза выше, чем у GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта выйдет 31 января, цена в США составляет $999.

GeForce RTX 4070 Ti Super располагает 8448 ядрами CUDA с 16 ГБ памяти GDDR6X со скорость 21 Гбит/с на контакт с поддержкой 256-битной шины. TGP – 285 Вт, но в играх потребление составляет 226 Вт, а в режиме простоя – 12 Вт. GeForce RTX 4070 Ti Super в 1,6 раза производительнее GeForce RTX 4070 Ti (главным образом за счет увеличения памяти и расширения шины со 192 бит). Видеокарта поступит в продажу 24 января по цене $799.

GeForce RTX 4070 Super получила 7168 ядер CUDA и 12 Gb памяти GDDR6X. Память работает со скоростью 21 Гбит/с на контакт, поддерживает 192-битную шину и обладает пропускной способностью 504 Гбайт/с. TGP – 220 Вт, потребление в играх – 200 Вт, в режиме ожидания – всего 11 Вт. Согласно данным, GeForce RTX 4070 Super быстрее GeForce RTX 3090. Эта модель поступит в продажу 17 января, цена – $599.

Кроме того, Nvidia снизила стоимость GeForce RTX 4070 с $599 до $549.