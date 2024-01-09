Lenovo представила устройства для разных сегментов на базе искусственного интеллекта на выставке CES 2024

На выставке CES 2024 компания Lenovo показала более чем 40 новых устройств и решений на базе искусственного интеллекта для конечных и бизнес-пользователей. Среди представленных новинок: новые ПК с искусственным интеллектом под брендами Lenovo Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre и Legion, два новых концептуальных продукта, планшет, специализированное фирменное ПО, ИИ-утилиты для Motorola, аксессуары и решения.

Обновления в линейке потребительских устройств

Компания Lenovo показала новейшие ноутбуки Yoga на базе ИИ, планшет Lenovo Tab M11 для учебы и развлечений, ноутбуки IdeaPad и современные аксессуары для них.

Ключевым отличием линейки Lenovo 2024 года на базе Microsoft Windows 11 является Lenovo Yoga Creator Zone фирменное ПО для творчества с возможностями генеративного ИИ с учетом всех требований безопасности и конфиденциальности. Lenovo Yoga Creator Zone предлагает функцию генерации изображений, которая превращает текстовые описания в визуальные образы без сложных подсказок, кодов или настроек. Пользователи просто вводят в программу то, что хотят увидеть, и система мгновенно создает визуальное представление.

Флагманами линейки Yoga 2024 года стали модели Lenovo Yoga Pro 9i (16″, 9) и Lenovo Yoga 9i 2-в-1 (14″, 9), последняя из которых поставляется в комплекте с пером Lenovo Smart Pen и чехлом. Оба премиум-ноутбука соответствуют стандарту прочности MIL-STD-810H и оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra для молниеносной производительности, чипом Lenovo AI Core для надежной работы искусственного интеллекта и мощным аккумулятором. За производительность процессоров Lenovo AI Core и Intel Ultra в Lenovo Yoga Pro 9i (16″, 9) отвечает Lenovo X Power — решение, основанное на машинном обучении, которое облегчает выполнение ресурсоемких задач, таких как 3D-рендеринг или цветокоррекция фильмов. Обе модели оснащены клавишей Copilot, обеспечивающей быстрый доступ к ИИ — Copilot в Windows 11 использует возможности искусственного интеллекта для предоставления релевантных ответов, группировки электронных писем, создания изображений и т.д.

В новый портфель Lenovo Yoga также вошли Lenovo Yoga Slim 7i (14″,9), тонкий и легкий ноутбук премиум-класса Intel Evo edition на базе процессоров Intel Core Ultra c WUXGA OLED-экраном, Lenovo Yoga Pro 7i (14″,9) и Lenovo Yoga Pro 7 (14″,9) — ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Core Ultra или AMD Ryzen 7 8845HS, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop с поддержкой NVIDIA Studio и двумя вариантами экрана (PureSight Pro LCD или OLED 3K).

Lenovo Yoga Book 9i (13″, 9) — полноразмерный ноутбук с двумя OLED3 экранами, который может быть оснащен процессорами Intel Core Ultra, экраном PureSight OLED 2.8K, саундбаром Bowers & Wilkins и виртуальной клавиатурой. Этот ноутбук, помимо преимуществ искусственного интеллекта, может иметь предустановленные различные ПО и приложения для творческих задач (например, Smart Launcher). Также были представлены ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (16″, 9) и Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (14″, 9).

Новый планшет Lenovo Tab M11 имеет в комплекте обновленное перо Lenovo Tab Pen, таким образом представляя лучшее предложение в среднем ценовом диапазоне из имеющихся на рынке. Помимо широкого набора настроек для работы со стилусом планшет имеет ПО Nebo для преобразования рукописного текста в печатный, MyScript Calculator 2 — для распознавания и решения функций и уравнений, а также WPS Office для удобного просмотра и редактирования документов.

Новые ноутбуки и ПК для малого и среднего бизнеса

На выставке компания Lenovo также анонсировала новые продукты ThinkBook и ThinkCentre и аксессуары для малого и среднего бизнеса с инновационными функциями на базе искусственного интеллекта и продуманным дизайном. Среди новинок представлены:

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid — гибридный ноутбук с экраном в виде планшета, который можно использовать автономно или в качестве дополнения к рабочей экосистеме продуктов.

— гибридный ноутбук с экраном в виде планшета, который можно использовать автономно или в качестве дополнения к рабочей экосистеме продуктов. ThinkBook 13 x Gen 4 — это стильный и производительный ноутбук Intel Evo Edition с Copilot, отличающийся большим временем автономной работы, а также нулевым CO 2 следом.

— это стильный и производительный ноутбук Intel Evo Edition с Copilot, отличающийся большим временем автономной работы, а также нулевым CO следом. ThinkBook 14 i Gen 6+ — мощный ноутбук с 14,5” 3K-дисплеем и портом TGX для интеграции с новой док-станцией ThinkBook Graphics Extension (TGX) 5 , предоставляющей вычислительную мощность искусственного интеллекта.

— мощный ноутбук с 14,5” 3K-дисплеем и портом TGX для интеграции с новой док-станцией ThinkBook Graphics Extension (TGX) , предоставляющей вычислительную мощность искусственного интеллекта. ThinkBook 16 p Gen 5 с поддержкой обновленной линейки аксессуаров Magic Bay Studio, состоящей из 4K-камеры и встроенных динамиков.

с поддержкой обновленной линейки аксессуаров Magic Bay Studio, состоящей из 4K-камеры и встроенных динамиков. ThinkCentre neo Ultra — мини-ПК с искусственным интеллектом.

— мини-ПК с искусственным интеллектом. ПК ThinkCentre neo 50a Gen 5 в форм-факторах 24” и 27”.

Ранее на мероприятии Tech World 2023 Lenovo в рамках концепции «ИИ для всех» продемонстрировала персонального ИИ-помощника, встроенного в ПК. Компания продолжает изыскания в области персонализированных ИИ-решений взаимодействия человека и компьютера и представляет персонального ассистента Lenovo AI Now, способного обучаться на базе данных пользователя, обеспечивая персонализированный результат и более точную обработку его запросов. ИИ-помощник упрощает рутинные задачи и процессы, например, с помощью технологии распознавания речи пользователи могут голосом управлять общими настройками системы, ставить ИИ-ассистенту задачи, искать электронные письма и документы, создавать приглашения на встречи, а также включать аватары во время видеоконференций. Персональный помощник Lenovo AI Now появится в устройствах в первой половине 2024 года в Китае.

Также Lenovo представила два уникальных концептуальных устройства. Mechanical Energy Harvesting Combo — комплект из механической эргономичной клавиатуры и мыши, который заряжается от манипуляций пользователя (движений мышью) и солнечной энергии. Комбо-прототип поддерживает Bluetooth и 2.4G, обеспечивая легкое подключение к различным устройствам.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE (Smart Personalisation Experience) демонстрирует тренд на персонализацию устройств. Благодаря аппаратным и программным алгоритмам Lenovo и использованию технологии E-ink Prism пользователи могут настраивать внешний вид верхней крышки корпуса на свой вкус. Благодаря сверхнизкому энергопотреблению технология E-ink не влияет на время автономной работы ноутбука, и, даже когда ноутбук выключен, изображение на внешней крышке ноутбука продолжает меняться. Пользователю доступна тысяча вариантов различных изображений. На выставке CES 2024 Lenovo показала четыре из них, включая две цветные, динамические часы и мультисистемное взаимодействие.

Линейка ноутбуков ThinkPad и IdeaPad с искусственным интеллектом на базе процессоров Intel Core Ultra

Немногим ранее основного открытия выставки CES 2024 Lenovo представила ноутбуки для конечных и бизнес-пользователей с поддержкой искусственного интеллекта. Новые Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-в-1 и IdeaPad Pro 5i — это ноутбуки Intel Evo на базе новейших процессоров Intel Core Ultra и Windows 11, которые обеспечивают максимальную энергоэффективность и беспрепятственное погружение в мир развлечений. Специальная поддержка ускорения ИИ поможет пользователям получить новый опыт, включая возможности Copilot в Windows.

Помимо бизнес-ноутбуков был анонсирован 3D-монитор Lenovo ThinkVision 27, для которого не требуются 3D-очки, так как он оснащен интерактивной версией пользовательского интерфейса 3D Explorer, который позволяет помимо режима 2D использовать его для работы с 3D-контентом. Представленная модель имеет расширенную программную поддержку фирменных приложений, включая Design Engine, что устраняет необходимость в отдельных плагинах. С помощью 2D—to-3D Converter на базе искусственного интеллекта пользователи могут проектировать в 2D-формате и визуализировать в 3D или в считанные секунды преобразовывать контент высокого разрешения из двухмерного формата в трехмерный с точной пространственной перестройкой независимо от того, насколько сложным может быть фон.

Экосистема игровых устройств Lenovo Legion помогает геймерам достигать невозможного

В экосистему игровых устройств Lenovo 2024 вошли ПК на базе Windows 11, аксессуары, программное обеспечение и сервисы на базе ИИ. Новое портфолио ПК включает в себя 16-дюймовые игровые ноутбуки 9-го поколения Lenovo Legion 7i (16″, 9), Lenovo Legion 5i (16″, 9) и Lenovo Legion Slim 5 (16″, 9), Lenovo Legion 9i (16”, 9), Lenovo Legion Pro 7i (16″, 9) и Lenovo Legion Pro 5i (16″, 9) и ПК в форм-факторе «tower» Legion Tower 7i и Legion Tower 5i.

Также компания анонсировала геймерские ноутбуки начального уровня Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9, Lenovo LOQ 15AHP9 и ПК Lenovo LOQ Tower 17IRR9. Новые аксессуары Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming Mouse, Legion K510 Pro Mini Keyboard и программное приложение Lenovo AvatarMaster PC дополнили линейку.

Новая игровая линейка Lenovo собрана на базе фирменных процессоров искусственного интеллекта LA AI. В этом году чипы LA AI стали мощнее, чем когда-либо, что позволяет ноутбукам Lenovo Legion и Lenovo LOQ достичь еще более высокого FPS и повысить энергоэффективность. Представленная геймерская экосистема устройств Lenovo позволяет пользователям выбрать именно ту конфигурацию, которая необходима для достижения непревзойденных ранее результатов и игрового опыта. Слоганом новой экосистемы Lenovo стал манифест «Достичь невозможного» (Reach Your Impossible).

Lenovo Legion Legion 7i и Legion 5i имеют предустановленное приложение AvatarMaster, работающее на основе искусственного интеллекта. Оно превращает профили пользователей в цифровые 3D-аватары с возможностью полной настройки виртуального образа — от внешности и черт лица до одежды и аксессуаров. Так пользователи могут анимировать и транслировать цифровую версию себя во время видеоконференций, игр и в других сценариях использования.

Новые ИИ-фичи в MotoTalk от Motorola

Компания Motorola представила новые утилиты на базе искусственного интеллекта, доступные в MotoTalk, платформе для повышения производительности бизнеса для ПК и мобильных устройств, которая позволяет предпринимателям управлять задачами и планировать расписание рабочих дней своих команд.

С технологией распознавания изображений сотрудники розничных магазинов могут идентифицировать и подсчитать количество любого товара на полках, собирать информацию о его ценах и получить доступ к отчетам об акциях в каждом магазине, обеспечивая соответствие мерчендайзингу. С помощью технологии ИИ MotoTalk оптимизирует коммерческие маршруты, максимизируя эффективность с точки зрения расстояния, времени и возможностей продаж. Эта функция позволяет в течение нескольких минут составлять маршруты для работников, а также подводить итоги посещения и работы сотрудников в магазинах, снижая нагрузку на пользователей MotoTalk.

Решения в области ассистивных технологий на базе искусственного интеллекта

Компания Lenovo также стала одним из ключевых партнеров в разработке новаторских решений для обеспечения инклюзивности, представленных Фондом Скотта-Моргана на выставке CES. Новые технологии, направленные на расширение возможностей людей с тяжелыми формами инвалидности, включают гиперреалистичный аватар с искусственным интеллектом, разработанный с помощью DeepBrain AI для сохранения индивидуальности и расширения возможностей общения; персональную языковую модель (LLM) для предикативного текста на устройстве, созданную Центром инноваций Lenovo в области искусственного интеллекта; оборудование для отслеживания движения глаз, протестированное на устройствах Lenovo; и интегрированную мультимодальную платформу ввода, оптимизированную для искусственного интеллекта. Новаторские вспомогательные технологии лежат в основе постоянной спонсорской поддержки и сотрудничества Lenovo с Фондом Скотта-Моргана , а также стремления предоставить интеллектуальные технологии для всех.