Искусственный интеллект как движущая сила развития продуктов OpenText по управлению IТ

OpenText — канадская компания по разработке программного обеспечения для предприятий, предоставляющая решения для управления контентом, информацией и бизнес-процессами. Компания обслуживает клиентов в самых разных отраслях, включая здравоохранение, финансовые услуги, энергетику и государственное управление. Офисы и предприятия компании расположены более чем в 50 странах, а штат сотрудников насчитывает 25000 человек. В январе 2023 года OpenText приобрела компанию Micro Focus, чтобы расширить сферу своего влияния на управление цифровым бизнесом и информационной безопасностью. Стратегия обновленной компании заключается в том, чтобы обогатить свою уже хорошо позиционированную и работающую платформу Observability и AIOps (Интеллектуальное наблюдение, основанное на ИИ) новыми возможностями для повышения производительности IТ и перехода к более интеллектуальным IТ-операциям.

Все решения по управлению IТ-стеком являются индустриально признанными лидерами, успех которых базируется на том, что большинство этих продуктов тесно связано с компанией Hewlett-Packard Enterprise и обеспечивает работоспособность аппаратных платформ и сервисов по сей день.

OpenText Operations Bridge — это решение для автоматизации IТ-операций на основе искусственного интеллекта (AIOps), которое включает в себя мощные механизмы автоматизированного машинного обучения, выявления аномалий и прогнозной аналитики, помогающие быстро определять первопричины сбоев. Встроенная интеллектуальная платформа OpenText OPTIC (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud) нормализует, хранит и определяет смысл всех данных, генерируемых различными решениями, сервисами, которые работают в ИТ-средах, включая большинство известных инструментов мониторинга, и таким образом обеспечивает широкий охват анализа этих данных. Operations Bridge и OPTIC также позволяют обнаруживать, контролировать и управлять облачными сервисами одновременно с локальными средами, максимизируя таким образом качество обслуживания клиентов и окупаемость бизнеса. В мае 2023 Аналитики Research in Action поставили компанию на самое почетное место в своей Матрице выбора вендоров решений для прогнозной аналитики на основе искусственного интеллекта.

Operations Bridge был назван продуктом «с серьезной ценностью» («Strong Value») в области управления инцидентами, производительностью и доступностью и отмечен как продукт с наиболее сбалансированной ценностью по совокупности вариантов использования.

Operations Bridge включает в себя следующие возможности:

Автоматизированное обнаружение и мониторинг и ликвидация узких мест в облачных и локальных службах.

Консолидация событий и снижение уровня «шума», способствующие более быстрому определению первопричин сбоев и сокращению среднего времени их устранения.

Автоматическое построение ресурсно-сервисных моделей, обеспечивающих детальную визуализацию бизнес-процессов и централизованное управление производительностью, событиями с использованием автоматической корреляции событий на основе более чем 8000 готовых правил.

OpenText предоставляет IТ-командам возможность получать полную картину происходящего в гибридных средах для устранения проблем на основе полного стека функций AIOps и получения аналитических выводов, касающихся поведения клиентов. OpenText Operations Bridge и его встроенная платформа OPTIC — это один из способов, с помощью которого OpenText помогает клиентам сочетать имеющиеся и новые технологии в ходе гонок цифровой трансформации.

Следующим важным продуктом в линейке OpenText ITOM Enterprise Service Management (ESM) является Service Manager Automation X.

Стратегия OpenText в отношении ESM заключается в том, чтобы дать предприятиям возможность создать свое решение по aвтоматизации рабочих процессов в соответствии со своими целями и развиваться на основе этого решения. Уникальность платформы Service Management Automation X (SMAX) состоит в возможности компоновки собственного решения из композитных модулей, включая ITSM, AM, ESM, CMP и RPA, которые можно задействовать через единый портал, используя унифицированные топологии, оркестровку и интеллектуальные механизмы автоматизации.

Данные из модулей хранятся в озере данных, что позволяет использовать технологии искусственного интеллекта и ML. Технологии AI и ML, входящие в состав платформы, могут быть использованы для получения глубоких выводов и аналитики. Интеграция в конкурирующие решения автоматизации позволяет SMAX стать центральной платформой автоматизации для всех IТ- и бизнес-процессов, защищая предыдущие инвестиции в автоматизацию. Команда OpenText разработала SMAX таким образом, чтобы владельцы сервисов, владельцы услуг могли легко автоматизировать рабочие процессы, связанные с финансами, контрактами, активами, услугами, проектами и пользователями с включением различных SLA. При этом поддерживается общая модель данных, поскольку данные размещаются на одной и той же технической платформе. Владельцы рабочих процессов могут анализировать и получать информацию для улучшения процесса (или потока). Решение SM и SMAX используется более чем 500 глобальными предприятиями, включая такие компании, как Boeing и Verizon. В марте 2023 года аналитики Research in Action поставили компанию на самое почетное место в своей Матрице выбора вендоров решений Enterprise Service Management (ESM).

Что больше всего оценили владельцы данного решения:

Произошло значительное повышение качества обслуживания: встроенная интеллектуальная аналитика обеспечивает оперативное понимание и быстрое предоставление знаний. Она дает возможность выявлять тенденции в данных службы технической поддержки, что позволяет легко перейти к проактивному управлению IТ. Упростилось комплексное управление изменениями: управление изменениями и релизами теперь глубже автоматизирует выполнение изменений и релизов, что сильно снижает риск неудачи внедрение изменений. Современная система управления конфигурациями (CMS) поддерживает ИТ-процессы, обеспечивая общую основу для повышения качества обслуживания. Отмечается снижение непродуктивных затрат на IТ: самодостаточность, широкое внедрение и использование самообслуживания приводит к снижению объема заявок. Вместе с ускорением обработки вызовов и времени решения проблем это приводит к значительной экономии средств для IТ-организации. Точная информация о конфигурации и активах с полным пониманием приложений и моделей обслуживания позволяет оптимизировать IТ-активы. Это помогает контролировать расходы на IТ-активы, включая программное обеспечение, а также соблюдение нормативных требований для дальнейшего снижения затрат. Обновлены критерии получения важного параметра «clear cost» для любых конфигурационных и учетных единиц системы. Повышена скорость и гибкость внедрения контента: появились обновленные процессы «из коробки» с возможностями гибкого конфигурирования на основе Visio, предварительной настройкой интеграции решений и автоматического обновления. За счет продвинутой автоматизации на основе ИИ удалось на 78% сократить выполнение ручных, трудоемких и подверженных ошибкам задач. Отмечено, что развитое автоматическое обнаружение и автоматическое моделирование сервисов в высшей степени ускорили процесс поддержания конфигурационных данных в актуальном состоянии. Улучшенный пользовательский опыт: пользователи отмечают, что универсальный способ общения с ИТ-департаментами повышают оперативность и ведут к развитию процессов самообслуживания пользователей. Простая в использовании интеллектуальная система самообслуживания с социальным взаимодействием позволяет пользователям запрашивать поддержку, находить ответы в базе знаний, общаться с реальным или интеллектуальным виртуальным агентом.

Мы, в компании Elcore Azerbaijan, накопили достаточный опыт в живых проектах по обеспечению работоспособности и управлению IТ-системами. Наши сертифицированные технические специалисты в состоянии объяснить суть примененных технологий, как это может работать у новых заказчиков, как это работает сейчас. Мы можем предложить демонстрацию и тестирование многих продуктов OpenText для заинтересованных партнеров и их заказчиков.

https://elcoregroup.az

e-mail: [email protected]