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29 января, 2024
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Группа компаний МУК совместно с компаниями Dell Technologies и Intel провела конференцию «Time for the Big PC Refresh»

Dell Technologies

18 января в отеле Sheraton Baku Intourist прошла конференция, посвященная новейшим решениям компании Dell Technologies в сегменте коммерческих устройств. Основным докладчиком на мероприятии, организованном группой компаний МУК, лидером рынка проектной дистрибуции и официальным дистрибьютором Dell Technologies, для партнеров в Азербайджане, выступила региональный менеджер по клиентскому оборудованию компании Dell Technologies Наталья Пустозёрова.

Главная тема выступления Натальи Пустозёровой была посвящена линейке коммерческих ноутбуков и компьютеров компании Dell Technologies на базе процессоров Intel и сценариям их использования в режиме гибридной работы. В частности, во время презентации участники конференции познакомились с новыми моделями в линейках ноутбуков Latitude и Precision, а также узнали об обновлениях в линейках устройств All-in-One и десктопов OptiPlex и Precision Workstation. Отдельная часть презентации была посвящена использованию в этих устройствах искусственного интеллекта и машинного обучения. Например, за безопасность ваших конфиденциальных данных теперь отвечают новейшие инструменты Dell SafeBIOS и SafeID, а интеллектуальных функции ноутбуков полностью опираются на программное обеспечение Dell Optimizer, которое включает в себя такие функции, как Intelligent Privacy, ExpressConnect, ExpressCharge, ExpressResponse и Intelligent Audio. Также было отмечено преимущество использования процессоров Intel vPro в современных устройствах, что позволяет удаленно осуществлять мониторинг, диагностику и восстановление компьютера даже в ситуациях, когда он выключен или на нем не работает операционная система.

Вторая часть презентации охватила линейки коммерческих мониторов Dell Technologies серий E и P, а также популярной линейке UltraSharp. В своем выступлении Наталья отметила тренд на комбинированные решения для видеоконференций, включающий в комплекте с монитором и web-камеру, а также растущий спрос на модели UltraWide Curved с изогнутыми экранами. В заключение официальной части представитель Dell Technologies рассказала о периферийных устройствах компании, специально разрабатываемых для обеспечения удобства работы в гибридной среде. Также было отмечено, что локальные склады группы компаний МУК уже располагают полным ассортиментом представленной в рамках презентаций продукцией, а для ее заказа партнеры могут обращаться по электронному адресу [email protected].

После официальной части участники конференции смогли продолжить общение с представителями вендора и дистрибьютора за ужином в ресторане отеля.

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