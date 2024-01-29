Bestcomp Group и Dell Technologies провели конференцию «Powering big ideas with modern IT» для корпоративных клиентов

Компания Bestcomp Group, являющаяся официальным авторизованным партнером Dell Technologies GOLD Partner, совместно с компанией Dell Technologies провела в Баку конференцию «Powering big ideas with modern IT», ориентированную на IT-специалистов корпоративных клиентов из государственного сектора, финансовых учреждений, телекоммуникационной отрасли и т.д.

Гостей приветствовал руководитель отдела продаж комплексных IT-решений Bestcomp Group Анар Ханалиев, который познакомил собравшихся с историей и структурой компании, которая сегодня представлена в 7 странах региона. Было отмечено, что в Bestcomp Group работает более 50 сертифицированных инженеров, а число полученных ими сертификатов превышает 500. Особое внимание Анар Ханалиев уделил партнерству с компанией Dell Technologies. Благодаря этому сотрудничеству компании добились больших успехов в области проектирования и реализации решений по ЦОД, информационной безопасности и телекоммуникациям. «Статус авторизованного партнера Dell Technologies GOLD Partner подчеркивает способность нашей компании предоставлять передовые технологические решения и техническую поддержку высокого уровня нашим клиентам», — отметил Анар Ханалиев.

Представитель Dell Technologies в Азербайджане Джаваншир Исмаилов вкратце рассказал о перспективах сотрудничества с компанией и представил основных докладчиков конференции, в качестве которых выступили региональный менеджер Dell Technologies по корпоративным продажам Артур Болотов и старший системный инженер Dell Technologies Сафар Сафаров.

Выступление Артур Болотов охватило такие темы, как современный подход к хранению данных и эволюцию IТ-инфраструктуры на базе гиперконвергентных решений от Dell Technologies. В частности, гости конференции познакомились с новинками в линейке систем хранения данных PowerStore, полностью построенных на SSD-накопителях NVMe, а также с унифицированными гибридными флеш-системами хранения данных Dell Unity XT.

«Dell PowerStore — это та система хранения, которую действительно ждали заказчики, в первую очередь, из-за быстродействия. Использование в них дисков NVMe стало ключевым фактором. Второй фактор — это возможность экономии емкости в данных системах. Благодаря постоянной дедупликации и сжатию достигается сокращение объема данных с коэффициентом 4:1, а в зависимости от типа данных — до 20:1, и при этом используется постоянно включенная оптимизация хранения. Массив построен на базе двух узлов с операционной системой микросервисной архитектуры PowerStoreOS. В случае выхода из строя какого-либо компонента одного из узлов или узла в целом с вашими данными ничего не случится и рабочие процессы не будут приостановлены. Также для анализа производительности и емкости в режиме реального времени применяется облачное программное обеспечение CloudIQ, которое бесплатно включается в устройства PowerStore», — отметил в своем выступлении Артур Болотов.

Что касается унифицированных гибридных и флеш-систем хранения данных Dell Unity XT, то эти решения позволяют удовлетворить растущие требования к современному хранению данных и эффективности управления. Пакет программного обеспечения Unity XT HFAs упрощает настройку, управление и защиту файлов и блочных данных без каких-либо дополнительных затрат. Также системы Dell Unity XT обеспечивают такой функционал, как автоматизированная производительность и эффективность, совместимость с несколькими облаками, защита данных и аварийное восстановление, а также интеграция с обширной экосистемой ведущих DevOps и открытых сред управления.

Затронув в своей презентации тему гиперконвергентных решений, предлагаемых Dell Technologies, Артур Болотов рассказал о таких продуктах компании, как Dell VxRail и PowerFlex. «Годы тесного сотрудничества Dell Technologies и VMware позволили не только тесно интегрировать возможности виртуализации в продукты нашей компании, но и значительно упростить работу с VMware на оборудовании Dell. Гиперконвергентная инфраструктура Dell VxRail, которая была интегрирована в структуры наших заказчиков из различных отраслей в регионе, в частности, и в Азербайджане, прекрасно зарекомендовала себя и продолжает вызывать интерес у потенциальных клиентов. И сегодня, когда перед организациями стоит задача развертывания и управления умными и гибкими, а также готовыми реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка инфраструктурами, мы предлагаем и программно-определяемую инфраструктуру PowerFlex, сочетающую в себе беспрецедентную производительность и линейную масштабируемость с упрощенными и комплексными возможностями управления», — подчеркнул Артур Болотов.

После перерыва официальную часть мероприятия продолжил доклад старшего системного инженера Dell Technologies Сафара Сафарова, который познакомил гостей конференции с решениями компании, разработанными для обеспечения защиты данных. В частности, был затронут комплекс программных и аппаратных решений Dell Data Protection, которые позволяют заказчикам адаптироваться ко все более сложным современным IТ-средам и предлагают предложения, соответствующие конкретным целям организации. «Независимо от того, где находятся ваши данные, решения Data Protection обеспечивают безопасность, гибкость, производительность и единообразие работы. Программное обеспечение Data Protection Suite и PowerProtect Data Manager подходят для сред с большим количеством критически важных приложений, используемых в разных конфигурациях, включая современные и облачные приложения, в том числе рабочие нагрузки Kubernetes. Аппаратное обеспечение Dell PowerProtect DD, ранее известное как Data Domain, и интегрированное решение PowerProtect Data Manager Appliance обладают широкими возможностями масштабирования, а также высокой скоростью резервного копирования и восстановления данных. Таким образом, заказчики комплексного или интегрированного решения от Dell Technologies гораздо упрощают, облегчают и повышают эффективность защиты данных в рамках своей инфраструктуры», — отметил Сафар Сафаров.

Пакет Data Protection Suite включает в себя весь необходимый набор средств и функций для обеспечения надежной защиты данных: длительное хранение информации, восстановление после сбоев, функции резервного копирования и восстановления для широкого спектра приложений, баз данных и современных облачных платформ. Помимо необходимого набора средств для проведения операций резервного копирования и восстановления данных из собственных приложений, IТ-служба компаний получает средства контроля и стратегического управления. Также это решение, интегрированное с системой хранения данных Dell PowerProtect, предлагает целым рядом преимуществ перед аналогичными предложениями, а именно, функции дедупликации и шифрования, резервное копирование с прямым подключением и резервное копирование образов VMware.

Также участники конференции познакомились с другими решениями Dell Technologies в сфере защиты данных, ориентированными на восстановление инфраструктуры после кибератак, таких как программы-вымогатели, и базирующимися на инструментах адаптивной аналитики и машинного обучения.

После официальной части гости мероприятия смогли задать вопросы представителям вендора и его партнера в Азербайджане. Также был проведен конкурс, позволивший закрепить усвоенный материал, победители которого были отмечены ценными подарками от Bestcomp Group.