В WhatsApp стали доступны самоуничтожающиеся голосовые сообщения

Разработчики мессенджера WhatsApp запустили новую функцию для голосовых сообщений, которая призвана улучшить конфиденциальность общения.

Пользователям стали доступны голосовые сообщения, рассчитанные на однократное прослушивание. Для этого достаточно выделить перед отправкой соответствующий значок. После прослушивания получателем (в течение 14 дней), сообщение будет автоматически удалено из истории чата. Если оно не было прослушано, то будет сохранено в резервной копии чата на тех же условиях.

Новая функция может быть полезна в самых различных ситуациях. Например, если вы хотите продиктовать другу данные кредитной карты или планируете устроить сюрприз.

Нововведение появится на всех поддерживаемых платформах в течение нескольких ближайших дней.