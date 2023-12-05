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5 декабря, 2023
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В WhatsApp для iOS появилась функция отправки фото и видео без сжатия

WhatsApp

В версии WhatsApp 23.24.73 для iOS-устройств появилась новая функция отправки фотографий и видеозаписей в оригинальном качестве, сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Теперь для отправки медиафайла достаточно нажать в чате на значок плюса, далее выбрать вкладку «Документы» или «Фото/Видео». Существует ограничение в 2 Gb на файлы, отправляемые с использованием новой функции.

Новая функция будет распространяться в течение ближайших недель. Разработчики мессенджера уже тестирует аналогичную функцию отправки фото и видео без сжатия и в версии для Android.

Кроме того, обновление 23.24.73 расширяет функционал WhatsApp для iOS, предоставляя возможность участвовать в голосовых чатах в групповых переписках и реагировать на статусы пользователей при помощи собственного 3D-аватара. Пользователям доступны шесть видов реакций. Были переработаны уведомления о текущих, завершенных и пропущенных звонках.

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