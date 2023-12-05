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6 декабря, 2023
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Google выпустил нейросеть Instrument Playground для генерации музыки

Google Instrument Playground

Компания Google выпустила нейросеть для генерации мелодий под названием Instrument Playground, которая в отличие от уже существующих платформ, поддерживает более 100 музыкальных инструментов и секвенсор для редактирования результата.

Instrument Playground создает музыкальные отрезки длиной до 20 секунд и работает так же, как другие аналогичные сервисы: необходимо ввести текстовой запрос, охарактеризовать настроение музыки, например, словом «веселая», «грустная» или другими, а затем нажать кнопку.

В секвенсоре пока что доступно только 65 музыкальных инструментов. В нем можно объединить до четырех инструментов в одну мелодию.

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