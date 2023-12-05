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5 декабря, 2023
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Представлен смартфон среднего уровня Honor Magic6 Lite с камерой на 108 Мп

Honor Magic6 Lite

Компания Honor представила первую модель серии Magic6. Смартфон под названием Honor Magic6 Lite дебютировал сразу на международном рынке. Аппарат оснащен большим загнутым по бокам 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2652 x 1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1200 нит и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Частота регулировки ШИМ составляет 1920 Hz.

Honor Magic6 Lite

В основе Honor Magic6 Lite лежит процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который работает в паре с 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 256 Gb. Основная камера включает главный сенсор на 108 Мп (f/1.75), 5 Мп (ультраширокоугольный объектив f/2.2) и 2 Мп (макромодуль, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45).

Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Honor утверждает, что батарея способна выдержать 1000 циклов перезарядки, прежде чем ее емкость снизится до 80%. Автономность смартфона составляет до 17 часов в режиме воспроизведения онлайн-видео или до 11 часов онлайн-гейминга. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, порт USB Type-C, GPS, и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163.6 x 75.5 x 7.98 мм, при весе 185 гр. Установлена Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

Honor Magic6 Lite будет доступен в черном, оранжевом и зеленом вариантах исполнения. В продажу поступит 27 декабря, цена будет объявлена позднее.

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