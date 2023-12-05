Представлен смартфон среднего уровня Honor Magic6 Lite с камерой на 108 Мп

Компания Honor представила первую модель серии Magic6. Смартфон под названием Honor Magic6 Lite дебютировал сразу на международном рынке. Аппарат оснащен большим загнутым по бокам 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2652 x 1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1200 нит и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Частота регулировки ШИМ составляет 1920 Hz.

В основе Honor Magic6 Lite лежит процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который работает в паре с 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 256 Gb. Основная камера включает главный сенсор на 108 Мп (f/1.75), 5 Мп (ультраширокоугольный объектив f/2.2) и 2 Мп (макромодуль, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45).

Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Honor утверждает, что батарея способна выдержать 1000 циклов перезарядки, прежде чем ее емкость снизится до 80%. Автономность смартфона составляет до 17 часов в режиме воспроизведения онлайн-видео или до 11 часов онлайн-гейминга. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, порт USB Type-C, GPS, и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163.6 x 75.5 x 7.98 мм, при весе 185 гр. Установлена Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

Honor Magic6 Lite будет доступен в черном, оранжевом и зеленом вариантах исполнения. В продажу поступит 27 декабря, цена будет объявлена позднее.