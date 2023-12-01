Azercell присоединился к Глобальному договору ООН

Мобильный оператор планирует внести вклад в реализацию Целей устойчивого развития.

ООО «Azercell Telecom» присоединилось к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН) — крупнейшей международной инициативе в сфере устойчивого развития. Мобильный оператор будет способствовать принятию и реализации Целей устойчивого развития, а также политики Корпоративной Социальной Ответственности (КСО). Помощник Генерального секретаря и исполнительный директор Глобального договора ООН госпожа Санда Оджиамбо лично поздравила «Azercell Telecom» с участием в этой инициативе.

Отметим, что «Глобальный договор», основанный в 2000 году по инициативе ООН, является крупнейшей в мире сетью, объединяющей более 20 000 деловых и неделовых партнеров в более чем 160 странах в сфере корпоративной устойчивости. Основная цель участников «Глобального договора» — адаптировать свои стратегии и деятельность в соответствии с международно признанными принципами прав человека, трудовых прав, защиты окружающей среды и «Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Строящий свою мобильную инфраструктуру на основе последних технологических достижений, «Azercell Telecom» поддерживает развитие бизнес-экосистемы в стране в рамках стратегии Корпоративной Социальной Ответственности, базирующейся на фундаментальных ценностях и направленной на значительное улучшение качества жизни людей путем применения инновационных решений. Лидирующий мобильный оператор расширяет свою сеть по всей стране с применением «зеленых» технологий. Следует отметить, что подобные инициативы способствуют повышению уровня экологической осведомленности и достижению Целей устойчивого развития Азербайджана.

Участие в Глобальном договоре ООН рассматривается «Azercell Telecom» как уникальная стратегическая возможность для создания и продвижения инклюзивной и устойчивой инфраструктуры, основанной на инновациях, посредством тесного сотрудничества со специализированными международными учреждениями ООН, а также укрепления глобальной связи в области прав человека, окружающей среды, борьбы с коррупцией и трудового права.