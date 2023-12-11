Стив Возняк: «Искусственный интеллект не может поддаваться эмоциям»

Когда-то Стив Возняк стал сооснователем Apple вместе со Стивом Джобсом и создал революционный домашний компьютер Apple II. Сейчас он является звездой крупных конференций о будущих инновациях и восхищает аудиторию своим энтузиазмом, интеллектом и юмором. Воз — гений и, конечно же, наполовину ботаник, частично рассказчик, местами шутник, а в последнее время больше калифорнийский шоумен.

30 ноября и 1 декабря Стив Возняк принимал участие в работе InMerge Innovation Summit в Баку, организатором которого выступал PASHA Holding. В ходе его выступления, прошедшего в формате беседы с модератором мероприятия Биллом Уильямсом, Возняк традиционно вспоминал свою биографию и историю отношений со Стивом Джобсом. Правда, в рассказе все больше чувствовались нотки обиды. Также Возняк принял участие в панельной дискуссии, прошедшей 1 декабря и посвященной искусственному интеллекту.

В рамках конференции журналистам Общественного телевидения Азербайджана (İTV) удалось организовать эксклюзивное интервью с легендой IT-индустрии и задать ему несколько вопросов, подготовленных совместно с редакцией Infocity. Перевод этой беседы мы сегодня публикуем на сайте.

— Каким вы видите нынешний путь развития моделей искусственного интеллекта? Может ли искусственный интеллект заменить человека в определенных сферах жизни и могут ли его результаты считаться формой искусства?

— Путь развития искусственного интеллекта обширный, так как он считается частью основной быстроразвивающейся мировой технологии. И сегодня уже озвучиваются внушительные цифры потенциального роста. Каждый человек в мире может вложить в развитие искусственного интеллекта свои знания и средства, и видеть быстрое изменение технологической кривой. Но если я покупаю что-то под названием «искусственный интеллект», то это не означает, что в этом чем-то искусственном всегда присутствует интеллект. Ибо так устроена наша психология, наш мозг. Мы можем сомневаться в том, как это работает. И если я буду говорить об искусственном интеллекте, я должен задаться следующими вопросами: «Что я должен сделать сегодня? Как мне лучше решить ту или иную проблему? Может ли искусственный интеллект обрабатывать информацию наравне с человеком?

— Вы имеете в виду, что мы не всегда уверены в способностях нашего сознания и в том, что оно может превосходить искусственный интеллект?

— Тут даже интуиция может не сработать. Например, множество принимаемых нами решений или предложения, выдвигаемые нами руководству, имеют эмоциональную составляющую. Но искусственный интеллект обделен эмоциями. Во-первых, я могу рассказать какую-то историю, и тем самым довести человека до слез. А искусственный интеллект плакать не умеет и не умеет поддаваться эмоциям. Общаться без эмоций мы не можем, так как человеку присуща эмпатия. Во-вторых, когда искусственный интеллект используется для передачи голоса, то почти всегда эти голоса звучат скучно и не похоже на то, что действительно мог бы проговорить человек. Также человек умеет редактировать и сокращать информацию, получать нужные данные, несколько раз задавая наводящие вопросы. Это похоже на то, как если бы я пытался что-то найти, и при этом использовал бы не только интернет, но и источники в библиотеках, мнения знакомых и т.д. Получается, что искусственный интеллект выполняет свою работу по поиску, но дает единственный результат, в который умному человеку поверить сложно и он обязательно попробует найти иные трактовки данной информации. К тому же мы сейчас часто сталкиваемся с тем, что искусственный интеллект не только раскрывает ложь, но и использует ложную информацию для создания очередной лжи.

Но это совсем не означает, что искусственный интеллект — это плохо. Это здорово! Я бы хотел, чтобы искусственный интеллект давал мне все, что он может найти в интернете. Но мне понравилось бы еще больше, если бы он рассказывал, где нашел эту информацию. Этого мне не хватает. Я хочу извлечь из этой информации уроки, чтобы составить свое собственное мнение. И очень радует, что этой проблемой сегодня занимаются ученые и исследователи.

— Сейчас идут активные обсуждения вопросов защиты авторских прав при обучении больших языковых моделей и нейросетей. Можно ли развивать эти технологии без каких-либо нарушений?

— На мой взгляд, авторское право на то, что люди создают самостоятельно, очень важно. Я знаком со многими актерами и музыкантами, и то, что они создают, не должно быть как-то воспроизведено искусственным интеллектом. Поэтому мне не нравится, когда искусственный интеллект используется для имитации голосов и т.п. Ведь так он становится инструментом, которым могут воспользоваться мошенники.

— Какие существуют потенциальные угрозы для развития систем искусственного интеллекта и как еще ими могут воспользоваться мошенники?

— Пока я не могу оценить, насколько велики эти угрозы. Некоторые люди, поддерживающие искусственный интеллект, в число которых входит, например, Сэм Альтман, скажут: «О, польза от этого велика!». Это означает, что это в миллионы раз лучше, чем если бы этого вообще не было. Что же, если его использовать разумно, то польза может быть на самом деле большой. Но если доступ к нему получают злоумышленники, то это однозначно плохо.

Принес ли искусственный интеллект больше плохого в нашу жизнь, чем хорошего? Как один из основателей цифрового мира могу сказать, что мне не нравится, когда непорядочные люди используют искусственный интеллект для кражи денег у других. А такое случалось даже со мной.

— А как вы оцениваете текущее состояние разработок в сфере метавселенных? Будут ли они нести только развлекательный характер или в итоге заменят средства коммуникации?

— На мой взгляд, метавселенные будут носить больше развлекательный характер. Но учитывая тот факт, что люди всегда интересуются тем, как устроен мир, я не исключаю, что именно метавселенные помогут нам разобраться во всевозможных странностях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, будут обучать нас и помогать находить ответы на вопросы касательно этого мира.

— В одном из своих выступлений вы сравнили двух известных предпринимателей цифровой эпохи — Стива Джобса и Илона Маска, отметив, что в них есть некоторое сходство, особенно в том, как они могут убеждать людей. А в чем заключаются их принципиальные различия?

— Они оба очень хорошие маркетологи. Но словам Илона Маска не всегда следует верить. Например, я считаю его нечестным человеком, потому что он продает автомобили, изображая их беспилотными, а это далеко не так. И я считаю, что он украл у меня деньги, предоставив заведомо ложную информацию.

— Вы известны своей прямолинейностью и порой даже критикуете компанию Apple, в создании которой принимали непосредственное участие. Основные претензии к компании — сложность ремонта устройств и закрытость системы. Старшее поколение набиралось знаний именно на том, что можно было по инструкции починить радиоприемник или телевизор. Сегодня такие возможности доступны лишь специалистам в сервисных центрах, а клубов радиолюбителей и вовсе не существует. Сейчас возможность познакомиться с устройством техники лежит лишь в плоскости стандартных конструкторов. Как вы оцениваете такой подход технологических компаний?

— Некоторые представители молодого поколения сегодня достаточно хорошо разбираются в технологичных продуктах, поэтому в состоянии разобрать их и выполнить некоторый мелкий ремонт. Но сейчас это нерентабельно. Когда Apple и другие компании разрабатывают собственные продукты, то часто встают перед выбором, насколько ремонтопригодными должны быть эти устройства. Иногда в этом заключается преимущество, поскольку за счет уменьшения ремонтопригодности детали в устройствах располагаются более компактно и сам продукт получается меньшего размера. Но иногда они все же могли бы приложить больше усилий и постараться сделать некоторые продукты более доступными для самостоятельного ремонта пользователями. Это не означает, что наличие такой возможности будет экономически выгодно для пользователя, но те, кто захочет разобраться во внутреннем устройстве современных гаджетов, наверняка будут рады этому и захотят углубиться в тему.

Всегда можно сделать что-то более или менее доступным, но современная проблема заключается в том, что все тенденции сводятся к созданию чипа «все в одном». И что тогда можно починить? Что потребует ремонта? Еще есть аккумуляторы, антенны, камеры и прочие детали, особенно в смартфонах, доступ к которым можно было бы сделать проще, но для этого требуется больше усилий на стадии проектирования и разработки устройств. Намного проще запечатать все в корпус как есть, не думая о пользователе. И я считаю правильным шагом то, что Apple сделала заявления о поддержке предоставления права на самостоятельный ремонт ряда своих устройств для клиентов со специальным техническим образованием.

— Большое спасибо за то, что поделились своим драгоценным временем и взглядами!

— Спасибо вам за приглашение на саммит и невероятные впечатления, которые я получил в Азербайджане!

Ниже мы приводим интервью на азербайджанском языке, вышедшее в передаче «Biznes Azərbaycan» на телеканале İTV: