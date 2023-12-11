В Баку пройдет некоммерческий хакатон по веб-разработке Hack4Good

Hack4Good Charity Hackathon — это некоммерческий хакатон по веб-разработке, проводимый студентами и нацеленный на молодежь. Организаторы стремятся предоставить возможность участия в хакатоне как опытным разработчикам, так и талантливой молодежи, стремящейся улучшить свои навыки в программировании, наладить связи в IT-сфере, а также получить опыт в создании проектов и подготовке презентаций в строго определенных временных рамках. Ну и конечно же, все эти усилия будут оценены призовыми медалями и ценными подарками.

Организаторы переведут 100% прибыли от проведения мероприятия в благотворительные фонды, такие как «Red Hearts».

Пройти регистрацию для участия в хакатоне Hack4Good можно по этой ссылке до 18 января 2024 года. Принять участие в хакатоне может любой желающий в возрасте от 13 до 17 лет, владеющий одним из трех языков (азербайджанский, русский, английский). Команды могут состоять от 2 до 5 человек. Стоимость участия составляет 20 AZN на человека.

Мероприятие будет состоять из трех этапов.

Создание проекта. У участников будет 5 дней на создание своих проектов дома или в группе участников (19-24 января 2024 года). Обзор кода. По истечении срока реализации проекта участники отправляют свои работы членам жюри, которые рассмотрят техническую часть проекта (25 января — 2 февраля 2024 года). Презентация. Участники представят свои проекты лично перед судьями и зрителями 3 февраля 2024 года.

Тема самого первого хакатона Hack4Good — «Инновации для лучшего мира» с подтемами, которые будут анонсированы на этапе построения проекта, среди которых участникам предстоит выбрать только одну и построить свой проект на этой теме (проект обязан включать веб-сайт).

День презентаций пройдет в Landau School Bayil Campus (ул. Гюльбалы Алиева, 6). У каждой команды будет 10 минут на презентацию, а затем 5 минут на вопросы судей. Помимо презентаций, заключительный день хакатона включает в себя кофе-брейки, обед, общение с множеством приглашенных гостей, мастер-классы и т.п.

Что касается призов, то номинаций будет несколько:

Первая, вторая и третья команды в общем зачете (присуждаются командам, набравшим наибольшее, второе и третье место по всем критериям соответственно). Лучший дизайн (независимо от технической части, эта награда присуждается проекту с лучшим дизайном). Самая инновационная идея (присуждается команде с лучшей и самой инновационной идеей, независимо от исполнения и дизайна). Лучший хакер (победитель этой номинации будет объявлен во время мероприятия).

Общий призовой фонд мероприятия, представленный в виде ценных подарков, составляет 2000 AZN.

Спонсорами хакатона Hack4Good выступают компании BestComp Group и Azerfloat CJSC. В числе партнеров мероприятия компании Ultra Technologies, Start IT, Landau School, SABAH Hub, а также Fibonacci Gamification. Список судей будет объявлен после начала онлайн стадии хакатона 19 января 2024 года, а список докладчиков станет известен 24 января.

Команда организаторов Hack4Good в лице Фаига Сафиева, Николая Осадчего, Мурада Эйвазлы, Мурада Багирли и Айдан Джафаровой приглашает к участию в хакатоне всех желающих проявить свои навыки и получить незабываемый первый опыт.