Smart-часы Xiaomi Black Shark S1 Pro с поддержкой ChatGPT представлены на глобальном рынке

Black Shark, игровой бренд компании Xiaomi, представил новые smart-часы Black Shark S1 Pro и более доступные Black Shark S1 Classic для международного рынка. Часы получили интеграцию с ChatGPT.

Модель S1 Pro заключена в прочный металлический корпус с двумя кнопками и вращающейся заводной головкой. Модель S1 Classic выполнена в минималистичном дизайне с одной кнопкой и заводной головкой. Black Shark S1 Pro выпускается в черном и синем цветах корпуса, а S1 Classic — в черном.

Обе модели часов оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и поддерживают частоту обновления 60 Hz. Пиковая яркость достигает 600 нит. Часы работают под управлением FreeRTOS. Интеграция с ChatGPT позволяет голосовому ассистенту отвечать на простые запросы пользователя.

Поддерживаются более 100 спортивных режимов, функция телефонных звонков при сопряжении со смартфоном по Bluetooth, а также круглосуточный мониторинг частоты пульса и уровня кислорода в крови. Есть NFC и защита корпуса IP68. Время автономной работы составляет до 15 дней для S1 Pro и до 12 дней для S1 Classic.

Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic уже можно купить в США и Европе по цене 77 долларов/евро и 67 долларов/евро соответственно. Покупатели могут приобрести часы на официальном сайте компании или через Aliexpress.