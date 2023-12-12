Google проиграл суд против Epic Games: присяжные признали Google Play незаконной монополией

Суд присяжных по делу «Epic Games против Google» вынес свой вердикт: Google превратила свой магазин приложений и связанную с ним платежную службу Google Play Billing в незаконную монополию.

Присяжные единогласно подтвердили, что Google пользуется привилегиями монополиста на рынках распространения приложений для Android и платежных услуг в приложениях, а также что Google совершает антиконкурентные действия на этих рынках. Следовательно, в результате этих действий компании Epic Games был причинен ущерб. Присяжные решили, что между магазином приложений и платежной службой Google Play Billing существует незаконная связь, и что дистрибьюторская программа Project Hug, в рамках которой заключаются соглашения с разработчиками игр и OEM-производителями, носит антиконкурентный характер.

Epic Games назвала решение «победой для всех разработчиков приложений и пользователей». Вице-президент Google по связям с правительством и государственной политике Уилсон Уайт заявил, что компания планирует обжаловать приговор.

Итоговое решение судебного разбирательства с Google еще не вынесено – его должен определить судья Джеймс Донато, который выберет меры правовой защиты. Epic Games не заявляла финансовых претензий к компании, ее цель — принудить Google обеспечить полную свободу для сторонних магазинов приложений и платежных систем на Android. Свое решение судья вынесет в середине января 2024 года.

Хотя Epic Games и не требовала материального возмещения ущерба, глава компании Тим Суини предположил, что она сможет заработать сотни миллионов или даже миллиарды долларов, если не придется платить комиссию Google.

Напомним, что Epic Games проиграла аналогичное дело против Apple по 9 пунктам из 10. Суд постановил, что истец не представил достаточных доказательств незаконной монополии Apple на рынке приложений для iOS. Но в иске Epic Games против Google есть одно ключевое отличие от дела против Apple. Google разрешает загрузку приложений из сторонних источников, что Apple делать запрещает. Epic Games хочет доказать, что, даже предоставляя такую возможность, Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и затрудняет доступ потребителей к приложениям. В частности, компания планирует привлечь внимание к контрактам Google с производителями смартфонов, которые препятствуют установке альтернативных магазинов приложений. В то же время, контракты с разработчиками приложений не позволяют им запускать свои продукты в конкурирующих магазинах. Этот аргумент указывает на нарушения Google как федеральных законов о конкуренции, так и законов Калифорнии, связанных с ограничением торговли.