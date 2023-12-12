QNAP представляет all-flash хранилище NASbook TBS-h574TX с интерфейсом Thunderbolt 4, расширяющее возможности видеопроизводства

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила совершенно новый all-flash накопитель NASbook TBS-h574TX с интерфейсом Thunderbolt 4, который оптимизирует рабочие процессы производства видео с начального уровня до постпродакшена с повышенной производительностью. Компактный TBS-h574TX представляет собой all-flash хранилище с низкой задержкой, пятью слотами для твердотельных накопителей E1.S/M.2 PCIe NVMe, высокоскоростным вводом-выводом и вычислительной мощностью гибридной архитектуры Intel Core 13-го поколения. Благодаря инновационной поддержке SSD-накопителей M.2 с возможностью горячей замены TBS-h574TX оптимизирует работу пользователей операционных систем Mac и Windows при онлайн-редактировании видео, передаче больших файлов, перекодировании видео и резервном копировании. Портативный и простой в использовании дизайн делает NASbook идеальным для площадок видеосъемки, групп постпродакшена, небольших студий и пользователей SOHO.

«Мобильность и удобство обслуживания имеют решающее значение для успеха быстро развивающихся аудиовизуальных проектов. NASbook TBS-h574TX имеет объем 2,54 литра при размере, не превышающем пачку бумаги формата А4. Компактный TBS-h574TX имеет на 31% меньший размер по сравнению с Apple Mac Studio, что позволяет производственным командам легко размещать его в различных средах, — сказал Энди Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Долгожданная поддержка возможности горячей замены твердотельных накопителей M.2 NVMe дополнительно обеспечивает удобство обслуживания, устраняя неудобства, с которыми сталкиваются производственные группы».

Благодаря пяти слотам для SSD-накопителей E1.S/M.2 PCIe NVMe (с адаптером SSD-накопителя E1.S на M.2, подключенным к каждому слоту), all-flash накопитель NASbook TBS-h574TX:

позволяет пользователям гибко устанавливать твердотельные накопители M.2 или E1 для быстрого редактирования файлов RAW;

поддерживает горячую замену твердотельных накопителей M.2, а также автоматическую замену дисков RAID (поддерживается в QTS 5.1/QuTS Hero h5.1) без простоя системы для оптимизации текущих рабочих процессов проекта.

TBS-h574TX оснащен 12-ядерным и 16-поточным процессором с гибридной архитектурой Intel Core 13-го поколения, который обеспечивает огромную вычислительную мощность для многозадачной обработки видео, а встроенный графический процессор ускоряет транскодирование видео. Двойные порты Thunderbolt 4 обеспечивают прямое подключение к рабочим станциям Mac/PC для черновой обработки на месте. Встроенные порты 2,5GbE и 10GbE позволяют подключать больше клиентских устройств для совместной работы между командами. Два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) дают возможность быстрее импортировать видеоматериалы из внешнего хранилища в NASbook или подключить DAS/JBOD для архивирования предыдущих видеопроектов. Группы подготовки к съемкам могут удобно отображать необработанные кадры из NASbook в формате 4K на большом экране через встроенный разъем HDMI для облегчения проверки качества. В качестве рабочей станции для хранения и редактирования файлов RAW TBS-h574TX также может выполнять резервное копирование перекодированных небольших файлов в облачное пространство myQNAPcloud Storage, что позволяет удаленным группам легко получать доступ к файлам, синхронизировать их и обмениваться ими.

TBS-h574TX работает под управлением операционной системы QuTS Hero на базе ZFS с функцией самовосстановления для автоматического обнаружения и восстановления поврежденных данных в изображениях RAW. Технология ZIL с защитой от сбоев питания позволяет NASbook продолжать завершать запись данных даже после отключения питания, предотвращая повреждение данных при их изменении. Запатентованный алгоритм QSAL от QNAP предотвращает одновременные сбои нескольких твердотельных накопителей в RAID-массиве из твердотельных накопителей и обеспечивает повышенную защиту данных. TBS-h574TX также является идеальным компаньоном для разнообразных мультимедийных приложений, включая идеальное централизованное хранилище для пользователей продуктов Adobe и сервера Roon для оптимальной потоковой передачи музыки.

Также QNAP предоставляет специальное предложение на начальном этапе продаж TBS-h574TX. Приобретя и зарегистрировав TBS-h574TX, вы получите один год облачного хранилища myQNAPcloud объемом 1 ТБ бесплатно!

Цена моделей с 5-летней гарантией в MSRP в Азербайджане составит: