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6 декабря, 2023
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Сегодня в Азербайджане отмечается День работников связи и информационных технологий

День работников связи

Сегодня, 6 декабря в Азербайджане отмечается ежегодный профессиональный праздник — День работников связи и информационных технологий Азербайджанской Республики. Праздник установлен Указом Президента Ильхама Алиева в декабре 2006 года, в связи со 125-летием создания телефонной связи в Республике.

После распада СССР в Азербайджане началось активное развитие сферы связи и IT. В 2004 году Министерство связи Республики было упразднено, а на его базе создано Министерство связи и информационных технологий. IT-сфера, как и целенаправленная деятельность в области связи, стала одной из приоритетов развития страны.

В феврале 2017 года Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики на основе Министерства связи и информационных технологий. Осенью 2021 года распоряжением Президента оно было переименовано в Министерство цифрового развития и транспорта.

Сегодня ведомство отвечает за регулирование отрасли связи и развитие информационных технологий в республике. Его основными функциями являются разработка и осуществление единой государственной политики и регулирование деятельности в области связи и информационных технологий; создание информационных рынков; контроль за использованием радиочастотного спектра и техническое обслуживание надземных объектов спутниковой связи, реализация необходимых мер для удовлетворения потребностей различных госорганов, физических и юридических лиц по предоставлению услуг связи и информационных технологий.

В обязанности Министерства также входит поддержание и регулирование работы транспорта, в том числе морского транспорта, гражданской авиации, почты Азербайджана, телеграфа, телефонной связи, радио-и телевизионного вещания и высоких технологий. Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства является интенсивное развитие в стране информационно-коммуникационных технологий, а также выстраивание партнерских связей с мировыми IT-компаниями.

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