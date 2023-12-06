За 33 часа дебютный трейлер GTA VI достиг 100 млн. просмотров на YouTube

В ночь на 5 декабря компания Rockstar Games опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер GTA VI. За 33 часа видео набрало больше 100 млн. просмотров.

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Дебютный рейлер GTA VI установил сразу несколько рекордов:

Он стал самым популярным роликом на канале Rockstar, опередив первый трейлер GTA V, собравший за 12 лет около 100,5 млн. просмотров;

Ни какому другому игровому трейлеру не удавалось достичь результата в 90 млн. просмотров менее чем за сутки после выхода;

Трейлер GTA VI оказался самым просматриваемым не музыкальным видео на YouTube за 24 часа.

Ранее Rockstar Games открыла на своем сайте страницу, посвященную Grand Theft Auto VI. Она доступна на 13 языках, пока что на ней нет подробностей об игре, только короткое описание и список подтвержденных платформ. Релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S.