iQOO Watch: smart-часы с автономностью до 16 дней за $149

Кроме смартфонов Neo 9 и Neo 9 Pro, компания iQOO сегодня представила свои первые smart-часы под названием Watch. Часы оказались полной копией выпущенных в ноябре этого года Vivo Watch 3.

iQOO Watch оборудованы 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466х466 пикселей, с изогнутым 3D-стеклом. Есть поддержка Always on Display. Предусмотрены различные темы оформления.

Гаджет поддерживает ряд функций для отслеживания показателей здоровья: круглосуточный мониторинг сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, контроль давления, отслеживание сна и менструального цикла, обнаружение высокого уровня шума для защиты слуха и т.д. Поддерживается более 100 режимов тренировок и ИИ-тренер по бегу. Устройство работает под управлением новой операционной системы BlueOS. Есть поддержка GPS, Beidou, ГЛОНАСС и других навигационных систем, а также модуль NFC.

Часы выпускаются как в версии только с Bluetooth, так и с eSIM. Аккумулятор емкостью 505 мАч рассчитан на 7 дней автономной работы с eSIM или до 16 дней при использовании только Bluetooth. iQOO Watch с силиконовым ремешком и Bluetooth стоят $149, а версия с eSIM — $175.