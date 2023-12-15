Представлена серия смартфонов Vivo S18

В Китае состоялась премьера новой серии смартфонов Vivo S18, в которую вошли три модели: S18e, базовый S18 и топовый S18 Pro. Устройства работают на базе Android 14 с интерфейсом OriginOS 4.

Самая доступная модель Vivo S18e получила плоский 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1800 нит. Заявлена возможность отображения 100% цветовой гаммы DCI-P3. В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7200, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 Gb, емкость постоянной UFS 2.2 – 256 или 512 Gb.

Основная камера двойная: 50 Мп датчик (Sony LYT-600, f/1.79, автофокус, OIS) и 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, водозащита IP54 и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,35 х 74,85 х 7,69 мм, вес — 193 гр.

В Vivo S18 установлен изогнутый по бокам 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800х1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 2800 нит. Частота ШИМ составляет 2160 Hz. Есть поддержка HDR10+ и 100% охват DCI-P3.

Модель построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 Gb (LPDDR4X) и 16 Gb (LPDDR5). Емкость накопителя — 256 или 512 Gb (UFS 2.2) и 512 Gb (UFS 3.1). В основную камеру входят датчик на 50 Мп (OmniVision OV50E, 1/1,55″, f/1.88, автофокус, OIS) и широкоугольный модуль 8 Мп (OmniVision OV08D10, f/2.2). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.0). Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и водозащиту IP54. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 164,36 x 75,1 x 7,45 мм, вес — 185,8 гр.

Топовый Vivo S18 Pro получил такой же экран, как у базовой версии S18. В его основе лежит 4-нм флагманский процессор MediaTek Dimensity 9200+. Объем ОЗУ LPDDR5X – 12 или 16 Gb, ПЗУ UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп (Sony IMX920, 1/1,55″, f/1.88, автофокус, OIS), 50 Мп (широкоугольный объектив, Samsung JN1, f/2.2) и 12 Мп (телеобъектив, Sony IMX663, f/1.98). Фронтальная камера — 50 Мп (f/2.0, автофокус). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, водозащита IP54 и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,36 x 75,1 x 7,45 мм, вес — 187,8 гр.

Цена Vivo S18e стартует от $295, VivoS18 – от $323, Vivo S18 Pro — от $449. Смартфоны будут доступны в трех цветах корпуса- черном, зеленом и голубом.