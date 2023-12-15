Oracle объявил результаты за второй квартал 2024 финансового года

Корпорация Oracle опубликовала результаты за второй квартал 2024 финансового года, закончившийся у нее 30 ноября. Результаты не оправдали ожиданий Уолл-стрит и инвесторов, в связи с чем акции корпорации упали в цене на 9%.

Выручка за отчетный квартал выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $12,94 млрд. Аналитики прогнозировали выручку в размере $13,05 млрд.

Чистая прибыль по GAAP составила $2,5 млрд., без учета GAAP — $3,8 млрд. Прибыль на акцию за второй квартал по GAAP составила $0,89, тогда как прибыль на акцию без учета GAAP — $1,34. Операционная прибыль по GAAP составила $3,6 млрд., без учета GAAP — $5,5 млрд.

Облачные услуги и поддержка лицензий принесли Oracle выручку в размере $9,64 млрд., что составляет 74% всего дохода корпорации. Это выше прошлогоднего результата на 12%, но ниже консенсус-прогноза аналитиков в размере $9,71 млрд. Доходы от облачных услуг и поддержки лицензий выросли до $9,6 млрд. Доходы от облачных и локальных лицензий снизились на 18%, до $1,18 млрд, что также немного ниже прогноза в $1,21 млрд. Выручка от сервисов в размере $1,37 млрд. сократилась в годовом исчислении на 2%, что тоже оказалось ниже прогноза в $1,40 млрд. Продажи оборудования упали на 11% до $756 млн.

Выручка от облачной инфраструктуры (IaaS) увеличилась на 52% до $1,6 млрд. В число клиентов вошли ИИ-стартап Илона Маска xAI, а также Halliburton и Samsung.

В третьем квартале 2024 финансового года Oracle планирует увеличить выручку на 6–8 %.