Apple расширила программу самостоятельного ремонта и открыла доступ к сервису Diagnostics

Компания Apple объявила о расширении программы самостоятельно ремонта устройств Self Service Repair в Европе и США. Теперь у пользователей появилась возможность самостоятельно ремонтировать все модели серии iPhone 15 и компьютеров Mac с чипами Apple M2, включая 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, 15-дюймовые MacBook Air, Mac mini, Mac Pro и Mac Studio.

Самостоятельный ремонт теперь доступен пользователям еще в 24 европейских странах, включая Хорватию, Данию, Грецию, Нидерланды, Португалию и Швейцарию. В общей сложности программа Self Service Repair к настоящему моменту распространяется на 35 продуктов Apple и действует в 33 странах.

Кроме того, в США стал доступен сервис Apple Diagnostics для самостоятельной комплексной диагностики iPhone и Mac. В Европе сервис запустится в 2024 году. Ранее доступ к Apple Diagnostics имели только авторизованные сервисные центры.

Доступ к сервису существенно упростит поиск и устранение неисправностей. С его помощью можно протестировать отдельные компоненты устройства, включая аккумулятор, камеры, разные датчики, eSIM и др. Отмечается, что Apple Diagnostics ориентирован на пользователей, которые уже имеют определенные знания и навыки в области ремонта устройств Apple.