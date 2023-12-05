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5 декабря, 2023
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В Японии установили рекорд скорости передачи данных по одному оптоволоконному кабелю — 22,9 млн Гбит/с

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Исследователи японского Национального института информационных и коммуникационных технологий, Технологического университета Эйндховена и Университета Л’Акуила установили новый рекорд скорости передачи данных по одному оптоволоконному кабелю. Новый рекорд составил 22,9 петабита в секунду (22,9 млн Гбит/с), это более чем в 20 раз превышает весь мировой интернет-трафик в секунду. Согласно пресс-релизу, это более чем вдвое превосходит предыдущий мировой рекорд в 10,66 петабита в секунду.

Мировой интернет-трафик в секунду относится к общему объему данных, передаваемых по всей глобальной сети интернет за одну секунду. Сюда входят все виды онлайн-действий, такие как просмотр веб-страниц, потоковое видео, загрузка файлов, онлайн-игры и любые другие данные, которыми обмениваются устройства, подключенные к интернету по всему миру.

Команда исследователей обнаружила, что каждая жила оптоволоконного кабеля может передавать данные со скоростью от 0,3 до 0,7 петабита в секунду. Общая скорость достигла 22,9 петабита в секунду. Ученные объединили технологию пространственного мультиплексирования с технологией мультиплексирования с разделением по длине волны с полосой пропускания передачи 18,8 THz. Они использовали кабель, содержащий сразу 38 жил, каждая из которых способна передавать данные в трех режимах, что в сумме дает впечатляющие 114 пространственных каналов. Это увеличивает общую пропускную способность за счет использования различных независимых каналов передачи данных в разных диапазонах длин волн. Исследователи также применили многодиапазонный MIMO-приемник, объединив многодиапазонный WDM и многоядерный многорежимный SDM. Кроме того, передача велась в трех диапазонах (S, C и L), обеспечивающих в общей сложности 750 широкополосных каналов.

По словам исследователей, они намерены учесть уже известные ошибки и внести некоторые коррективы, что позволит увеличить скорость до 24,7 петабита в секунду.

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