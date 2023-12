Обзор Lenovo Legion Go: Геймеры оценят!

Рынок портативных игровых систем получил сильный толчок в развитии после успеха Steam Deck и это заставило многих производителей обратить внимание на данный сегмент. Долгое время портативные устройства не давали возможности запускать игры, предназначенные для настольных компьютеров в силу недостаточной производительности, но с развитием линеек мобильных процессоров ситуация коренным образом изменилась. Сегодня мы познакомимся с новейшей портативной игровой системой Legion Go от компании Lenovo, которая выступает прямым конкурентом той же Steam Deck и ASUS ROG Ally.

Технические характеристики Lenovo Legion Go:

Операционная система: Windows 11;

Процессор: AMD Ryzen Z1 Extreme со встроенной графикой Radeon;

Оперативная память: 16 Gb LPDDR5X;

Хранилище: твердотельный накопитель емкостью 512 Gb/1 Тb;

Дисплей: 8,8” сенсорный IPS с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16×10 и частотой обновления 144/60 Hz, 97% охват цветовой палитры DCI-P3, яркость 500 нит;

Порты: 2 порта USB Type-C 4.0 (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), слот для карт памяти формата microSD, 3,5 мм разъем для наушников;

Аккумулятор: 49,2 Вт*ч, поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 65 W, до 2 часов автономной работы;

Размеры: 210х131х20 мм (без контроллеров) и 299х131х41 мм (с контроллерами);

Вес: 640 гр (без контроллеров) и 854 гр (с контроллерами).

Комплектация и дизайн

Для начала хотелось бы обратить внимание на упаковку, в которой поставляется Legion Go. Нас встречает стильная черная коробка с принтом Legion и основной информацией о устройстве. Для сравнения отметим, что Steam Deck имеет обычную и ничем не примечательную коробку. Открыв ее, мы видим сумку для переноски и адаптер, который находится в отдельной коробке, что, как мне кажется, не совсем удачное решение. Было бы практичнее, если в сумке предусмотрели отдельное место для самого адаптера. Внутри сумки находится само устройство и подставка контролера для FPS-режима. Legion Go сразу впечатлит вас качеством сборки. Приятный на ощупь пластик и отсутствие люфтов оставляет только хорошие впечатления во время использования. Был страх, что съемные контроллеры будут шевелиться или скрипеть при использовании, но это не так. Правда, потребуется немного потренироваться, прежде чем вы сможете быстро отсоединять контроллеры.

Элементы управления и разъемы

Элементы управления (кнопки A, B, X, Y, D-Pad и триггеры) прекрасно нажимаются и очень удобные. Хотелось бы отметить, что Legion Go оснащен джойстиками с эффектом Холла. Это говорит о том, что они не будут страдать от дрейфа, как джойстики на многих других портативных устройствах. Еще один очень удобный элемент заключается в том, что это сенсорная панель, которая дает вам возможность управлять курсором. Кнопки громкости расположены наверху слева и с ними тоже удобно взаимодействовать. Справа находится кнопка включения, а рядом с ней — 3,5 мм разъем для подключения наушников. Два порта USB Type-C, расположенные на верхней и нижней части устройства, дают вам возможность подключить зарядное устройство или внешний дисплей. В числе других особенностей следует отметить RGB-подсветку на кнопке питания и вокруг джойстиков, которая используется не только для красоты и персонализации, но и для уведомлений.

Дисплей и аппаратная начинка

Но самое главное достоинство данного устройства — это, несомненно, его дисплей. При почти одинаковых габаритах со Steam Deck и ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go имеет дисплей, который больше конкурентов на 1,8”. Вы можете динамически менять разрешение с 1600p до 800p и регулировать частоту обновления с 60 до 144 Hz. Сам дисплей сенсорный и поддерживает до 10 касаний одновременно, а также достаточно яркий. Именно благодаря экрану на фоне устройств других производителей Legion Go имеет наибольшие габариты. Не стало сюрпризом и то, что он оказался и самым тяжелым.

Устройство Размеры Вес Legion Go 299x131x41 мм 854 гр Steam Deck 298х117х49 мм 748,4 гр ROG Ally 280х111х21 мм 607,8 гр Switch OLED 242x102x13,9 мм 421,8 гр

Lenovo Legion Go работает на базе нового мобильного процессора AMD Ryzen Z1 Extreme, который использует 4-нанометровую архитектуру Zen 4 и графические вычислительные модули RDNA 3. Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков с базовой частотой 3,3 GHz (в режиме boost до 5,1 GHz). Устройство получило 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7500 MHz, что опять же превосходит всех своих конкурентов, а также твердотельный накопитель PCIe Gen4 объемом от 512 Gb до 1 Тb. Слот для карт памяти формата microSD позволяет увеличить объем внутренней памяти еще на 2 Тb. За охлаждение здесь отвечает система Legion Coldfront, которая оснащена 79-лопастным вентилятором, выполненным из жидкокристаллического полимера, что помогает поддерживать температуру в приемлемых нормах при длительных игровых сессиях.

Устройство оснащено сетевым радиомодулем, поддерживающим стандарты Wi-Fi 6E, и Bluetooth 5.2. Аккумулятор емкостью 49,2 Вт*ч поддерживает сверхбыструю зарядку Super Rapid Charge Express, позволяющую зарядить батарею до 70% всего за полчаса. Режим Power Bypass защищает аккумулятор от деградации и снижает дополнительное тепловыделение. Также Legion Go обладает большим количеством возможностей для оптимизации во время игр и серфинга в интернете. За звук здесь отвечают два динамика мощностью 2 W каждый. Качество звука вполне комфортное для сидящего перед устройством человека. Кроме того, имеется встроенный двойной микрофон ближнего поля. В любом случае, вы всегда можете подключить гарнитуру.

Программное обеспечение

Lenovo Legion Go поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 и бесплатной 3-месячной подпиской Xbox Game Pass Ultimate. После запуска Windows сразу же стартует фирменное приложение Legion Space, которое позволяет настраивать тепловые режимы, режимы питания, скорость вращения вентилятора, эффекты RGB, разрешение, частоту кадров и прочие параметры. Этот сервис также дает вам возможность скачать приложения с самых популярных игровых площадок (Steam, XBOX, GOG, Epic Store, Ubisoft и т.д.). Legion Space всегда можно вызвать в процессе работы. Достаточно лишь нажать на специальную кнопку, расположенную на правом контролере. К сожалению, приложение не всегда работает корректно. Например, нам не удалось с его помощью подключить устройство к сети Wi-Fi, поэтому пришлось произвести эту операцию непосредственно в меню операционной системы.

Производительность в играх

В играх Legion Go показала себя очень хорошо, особенно, если не забывать, что это все-таки портативное устройство, которое дает нам несравнимое с высокопроизводительной стационарной системой ощущение мобильности. Устройство поддерживает три разрешения: 800p, 1200p и 1600p. Большинство современных требовательных игр в разрешении 800p будут работать на средних настройках и легко выдавать желаемые 60 fps и даже выше. Логично, что, если вы увеличите разрешение до 1200p или даже до 1600p, вам придется снизить настройки графики до низких, чтобы иметь играбельное количество кадров в секунду. Самые требовательные геймеры, кому нужно максимально возможное количество fps и они готовы немного пожертвовать качеством графики, могут активировать FSR — технологию апскейлинга от AMD. Большинство современных игры поддерживает FSR второй версии, а в скором времени начнется массовое внедрение его третей версии. AMD FSR — это технология масштабирования изображения, которая позволяет улучшить производительность с минимальными потерями качества изображения. FSR также называют «народной DLSS», поскольку, в отличии от технологии NVIDIA, апскейл от AMD доступен на куда большем количестве видеокарт как от самой AMD, так и от NVIDIA и Intel. FSR также имеет значения качества (Quality, Balance, Performance и Ultra Performance). Чем дальше мы будем двигаться по этому списку, тем исходное разрешение будет ниже. Иными словами, мы получим больше fps, но будем терять в качестве. Используя FSR 2, мы смогли получить в большинстве современных игр при разрешении 1200p порядка 45-60 fps. Настройки графики были средними, а FSR 2 работал в режиме Quality. Была отличная картинка и ровный Frametime (время кадра). Если перейти на разрешение 1600p и установить графику на низкие настройки, дополнительно активировав FSR в режиме Balance, то мы увидим 40-50 fps. Проведя некоторое время за играми и попробовав различные разрешения, мы пришли к выводу, что самое оптимальное — это 800p и средние или высокие настройки. Включать FSR или нет — зависит от каждой отдельной игры. К сожалению, не во всех играх эта технология хорошо оптимизирована, как это было сделано, например, в Robocop Rogue City.

Также не стоит и забывать о энергопотреблении, ведь при увеличении качества, возрастает и потребление энергии, что приводит к уменьшению времени автономной работы устройства. В среднем можно было играть 1,5-2 часа без зарядки в такие игры, как God of War (2018), Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Last of Us Part I, Robocop Rogue City и Hogwarts Legacy.

Ниже приведены данные о тестах и полученных результатах:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection Preset/Resolution 1280×800 1920×1200 2560×1600 Low 60-75 fps 30-40 fps 21-25 fps Middle 50-63 fps 27-32 fps 20-23 fps High 38-50 fps 25-30 fps 16-20 fps Custom 50-60 fps (H.Pr.+FSR Q) 43-50 fps (Mid.Pr.+FSR Q) 32-40 fps (Mid.Pr+FSR B)

RoboCop: Rogue City Preset/Resolution 1280×800 1920×1200 2560×1600 Low 44-60 fps 23-32 fps 14-17 fps Middle 41-50 fps 21-30 fps 10-13 fps High 32-47 fps 18-27 fps 10-11 fps Custom 35-57 fps (H.Pr+FSR B) 35-43 fps (Low.Pr+FSR P) 32-38 fps (Low.Pr+FSR UP)

God of War Preset/Resolution 1280×800 1920×1200 2560×1600 Low 56-74 fps 38-46 fps 24-33 fps Middle 40-58 fps 31-40 fps 21-27 fps High 36-42 fps 23-35 fps 16-22 fps Custom 43-68 fps (Mid.Pr.+FSR Q) 38-48 fps (Mid.Pr+FSR B) 35-41 fps (Low.Pr+FSR B)

Hogwarts Legacy Preset/Resolution 1280×800 1920×1200 2560×1600 Low 52-66 fps 29-35 fps 18-21 fps Middle 45-56 fps 28-33 fps 17-20 fps High 34-42 fps 23-26 fps 13-16 fps Custom 50-62 fps (Mid.Pr.+FSR Q) 35-41 fps (Mid.Pr+FSR B) 38-45 fps (Mid.Pr+FSR UP)

Плюсы:

+ Большой 8,8” дисплей, который выглядит отлично и вовлекает в игры.

+ Игры могут выглядеть очень плавно благодаря частоте обновления 144 Hz.

+ Прочная конструкция.

+ Время автономной работы в играх около 2 часов, но при переходе на менее энергозатратные режимы может проработать до 5 часов.

+ Все кнопки хорошо нажимаются, а джойстики с эффектом Холла очень отзывчивы.

+ Два порта USB Type-C и возможность увеличить объем хранилища с помощь карты памяти формата microSD.

+ Универсальный развлекательный автомат благодаря подставке и съемным контроллерам.

+ Приложение Legion Space позволяет настраивать тепловые режимы, режимы питания, скорость вращения вентилятора, эффекты RGB, разрешение, частоту кадров и другие параметры.

+ Пользователи также могут назначать кнопки в соответствии со своими предпочтениями.

Минусы:

— Отсутствие поддержки VRR, вероятно, объясняет некоторую нестабильность Legion Go.

— Приложение Legion Space от Legion Go не лишено недостатков.

— Режим FPS правого контроллера несколько неуклюж, но имеет большой потенциал.

— Некоторые просадки и фризы/статтеры в играх.

Вердикт

Lenovo Legion Go можно назвать универсальным устройством. Вы можете установить на него свои любимые игры и брать в поездки или путешествия. По сути, это ноутбук с хорошей производительностью в корпусе портативного игрового устройства. При желании можно снять боковые контроллеры и играть в таком режиме, а для шутеров, которые требуют точное прицеливание, есть подставка для правого контроллера, которая переводит в режим FPS. При наличии фирменного монитора, вы можете подключить Legion Go к нему и продолжить играть свои любимые игры с еще большим удобством, а если подключить клавиатуру и мышь, то практически получите рабочую станцию. В отличие от той же приставки Nintendo Switch, для которой выходят специальные релизы игр, вы можете легко получить доступ к любым играм для PC, сервисам видеоигр, web-сайтам или приложениям. В плане конкуренции Legion Go ближе всего к ASUS ROG Ally, но у этой игровой консоли несъемные контроллеры и слабее экран. Steam Deck, разработанная для игр из библиотеки Steam и работающая под управлением Steam OS, также не может похвастаться той свободой, которую предлагает Legion Go. Кроме того, дисплей Steam Deck также уступает дисплею Legion Go. И там используется устаревший процессор, обещающий более скромную производительность. А Nintendo Switch, вдобавок к тому, что запускает игры, разработанные только под эту платформу, имеет встроенную графику NVIDIA Tegra X1, которая устарела еще на момент выхода консоли.

Благодаря компании Lenovo и ее дистрибьюторам в Азербайджане в лице компаний AZTECH и DiVi новинка появится на нашем рынке в канун новогодних праздников. Да, стоит Lenovo Legion Go, хоть и не столь существенно (цена на рынке Азербайджана составляет 1799 AZN), но дороже конкурентов. Тем не менее, устройство имеет ряд заметных преимуществ, предоставляя вам возможность погрузиться в любимые игры везде, где только угодно. Геймеры оценят такой подарок на Новый год!

Обзор подготовил: Рустам Сафаров