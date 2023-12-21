Итоги 2023 года — года ажиотажа вокруг искусственного интеллекта

По традиции в декабрьском номере журнала мы вспоминаем знаковые события в IT-сфере, которые радовали и огорчали нас, вызывали удивление или непонимание в течение прошедшего года. Это был год, когда такие термины, как «искусственный интеллект» и «нейросети», чередовались с заголовками вроде «необходимость обеспечения кибербезопасности в новых реалиях». Это был год преобразования сервиса Twitter в X, сопровождавшийся не всегда политически выверенными поступками Илона Маска. Год, который завершился скандалом вокруг OpenAI, спровоцировавшим увольнение Сэма Альтмана, и банкротством созданной Адамом Нойманном сети коворкингов WeWork, которая на своем пике оценивалась в 47 млрд. долларов. Давайте освежим в голове все эти события вместе.

События в Азербайджане

GSMA M360 Eurasia

С 16 по 17 мая в столице нашей страны прошло мероприятие M360, организацией которого занималась Ассоциация GSMA. Форум GSMA M360 Eurasia ежегодно представляет насыщенную программу с интересными докладами от ведущих профессионалов телекоммуникационной отрасли, разборы практик и живое обсуждение с участием руководителей регионального и международного уровня. В преддверии конференции Ассоциация GSMA опубликовала последний отчет «Преодоление цифрового разрыва в Центральной Азии и на Южном Кавказе», в котором подтверждается, что мобильные технологии имеют основополагающее значение для расширения возможностей подключения в регионе.

IAC 2023

2 октября в Бакинском конгресс-центре начал свою работу 74-й Международный конгресс астронавтики (IAC 2023). В церемонии открытия приняли участие более 3200 гостей, среди которых были влиятельные представители мирового космического сообщества, представители космических агентств и компаний со всего мира, руководящий состав Международного союза электросвязи, Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, Исполнительного комитета Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), а также председатель Совета директоров турецкой компания Baykar Сельджук Байрактар. К Международному конгрессу астронавтики, 5 октября, в виртуальной форме также присоединился Илон Маск. В ходе конгресса было подписано соглашение между «Азеркосмос» и компанией Israel Aerospace Industries (IAI), в рамках которого в Азербайджане будет произведен новый спутник Azersky-2.

InMerge Innovation Summit

С 30 ноября по 1 декабря в Баку проходил крупнейший инновационный саммит региона InMerge. В этом году участие в саммите принял один из основателей Apple Стив Возняк. Гостями мероприятия также стали президент группы компаний Trendyol Чаглаян Четин (Caglayan Cetin), генеральный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, известный спикер TED Майкл Рингель (Michael Ringel) и десятки известных в регионе представителей бизнеса, государственных структур и министерств.

Официальные документы

9 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал новый закон «О платежных услугах и платежных системах», в соответствии с которым устанавливаются правовые основы деятельности платежных систем, платежных услуг, платежных организаций, организаций электронных денег и операторов платежных систем, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и контроля в этой сфере. В конце того же месяца Президент Азербайджана подписал указ об утверждении «Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы» в целях защиты информационного пространства страны от киберугроз, совершенствования нормативно-правовой базы в области информационной безопасности, а также определения предстоящих задач в этой области.

События в мире

Испытания ракеты-носителя Super Heavy с кораблем Starship продолжаются

18 ноября компания SpaceX осуществила второй тестовый запуск 122-метровой ракетной системы Starship. Ракета-носитель Super Heavy с космическим кораблем Starship успешно стартовала с космодрома в Техасе. Super Heavy обладает 33 ракетными двигателями Raptor, тогда как у корабля таких двигателей шесть. Все двигатели Super Heavy отработали в штатном режиме. Через несколько минут произошло отделение Starship, который поднялся на высоту 148 км через 8 минут после запуска. Планировалось, что первая ступень Super Heavy должна приземлиться на плавучую платформу в Тихом океане примерно через полтора часа после запуска. Первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, а с кораблем была потеряна связь примерно через 10 минут полета. SpaceX сообщила, что после того, как связь была потеряна, из центра управления полетом на аппарат послали команду на самоуничтожение. Напомним, что первая попытка SpaceX запустить корабль Starship на орбитальную высоту в апреле этого года закончилась провалом. Ракета поднялась на высоту 38 км после чего начала неконтролируемо вращаться и падать, а на высоте около 30 км произошел взрыв. И тогда в целях безопасности ракету пришлось ликвидировать в воздухе.

Джек Ма ушел из бизнеса

Один из самых известных бизнес-лидеров Китая, соучредитель Alibaba Group и гиганта финансовых технологий Ant Group Джек Ма (Jack Ma) теперь читает лекции и работает в Токийском университете в качестве приглашенного профессора. Напомним, что бизнесмен практически пропал из поля зрения общественности после того, как в 2020 году раскритиковал китайские регулирующие органы, а Ant Group Co., дочерняя компания Alibaba, соучредителем которой является Джек Ма, была вынуждена отменить запланированное первичное публичное размещение акций. В марте миллиардер вновь появился в Ханчжоу, заявив, что он ушел из своих компаний, чтобы сосредоточиться на исследованиях сельскохозяйственных технологий.

Компания Neuralink переходит к тестированию чипов на людях

Медицинский стартап Илона Маска Neuralink получил одобрение на начало испытаний своих мозговых чипов-имплантов на людях. Информация о количестве участников и месте проведения исследований не разглашается. До этого компания тестировала свои чипы на обезьянах. И вопросы по испытаниям на животных к компании действительно есть. Так, например, в начале октября издание Wired опубликовало отчет, в котором приведены данные документов неудачных испытаний на обезьянах. Сообщается, что подопытные страдали от отека мозга, появились серьезные неврологические дефекты, а пару животных пришлось усыпить. По словам экспертов, даже если чип окажется безопасным для использования человеком, компании все равно потребуется более 10 лет, чтобы получить разрешение на его коммерческое использование.

Наконец iPhone с USB Type-C

Слухи о переходе iPhone на USB Type-C начали появляться примерно с 2017 года, уже после того, как Apple реализовала этот разъем в MacBook. С тех пор каждый год появлялись новые утечки и спекуляции на эту тему, особенно перед анонсом новых моделей iPhone. После шести лет слухов Apple наконец исполнила мечту многих, внедрив в линейку iPhone 15 этот универсальный разъем, который позволит носить с собой один кабель для всех устройств сразу.

Скандал в Binance

5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance и ее руководителя Чанпэна Чжао (CZ), выдвинув 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 6 июня регулятор направил ходатайство о заморозке цифровых активов американского подразделения биржи. 9 июня пользователи утратили возможность депонирования долларов, что вызвало продажи со стороны желающих вывести средства в фиате. 17 июня SEC и Binance заключили соглашение о клиентских средствах в США. Биржа возобновила вывод активов, однако в компании предупредили, что ситуация может измениться. Затем появилась информация, что Министерство юстиции США запросило 4 млрд. долларов от Binance в рамках сделки, которая положит конец продолжающемуся уголовному расследованию. Предполагалось, что главе торговой платформы Чанпэну Чжао предъявят обвинения в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Так, в принципе, и случилось. 22 ноября криптовалютная биржа Binance сообщила, что руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг заменит Чанпэна Чжао (CZ) в качестве CEO. Чанпэн Чжао в обширном посте выразил сожаление за свои ошибки и в этот же день суд освободил его из-под стражи под залог в 175 млн. долларов. Кроме того, в рамках урегулирования дела биржа осуществит полный выход из США, а также выплатит около 4,5 млрд. штрафов. При этом CZ должен лично погасить штраф в размере 50 млн. долларов.

Приобретения и банкротства

X Corp. поглотила Twitter, Inc.

4 апреля компания X Corp., основанная Илоном Маском в 2006 году, поглотила Twitter, Inc. Сумма сделки составила 44 млрд. долларов. А в июле Илон Маск запустил ребрендинг социальной сети Twitter. Фирменный логотип с изображением синей птицы заменили на белую букву Х на черном фоне. Правда, снижение стоимости компании более чем в 2 раза за год поставило под сомнение бизнес-стратегию Маска. Социальную сеть до сих пор покидают пользователи и рекламодатели, в основном, по причине слишком агрессивного поведения самого Илона Маска и не совсем взвешенных комментариев, которые он раздает налево и направо. Кроме того, у Х практически сразу же появился конкурент в лице социальной сети Threads от Meta, имеющей преимущество в виде регистрации через использование аккаунта в Instagram.

Cisco приобретает Splunk

Компания Cisco Systems приобретает компанию Splunk, специализирующуюся в сфере кибербезопасности, примерно за 28 млрд. долларов. Эта наибольшая сделка в истории Cisco должна расширить бизнес компании по разработке программного обеспечения и помочь извлечь выгоду из искусственного интеллекта. В числе клиентов Splunk такие известные компании, как Coca-Cola, Intel и Porsche. Ожидается, что соглашение, единогласно одобренное советами директоров Cisco и Splunk, будет завершено к концу III квартала 2024 года при условии получения одобрения регулирующих органов.

Broadcom приобрела VMware

22 ноября компании объявили о закрытии сделки после того, как компания Broadcom получила юридическое разрешение на слияние в Австралии, Бразилии, Канаде, Европейском Союзе, Израиле, Японии, Южной Африке, Южной Корее, Тайване, Великобритании и Китае. Стоимость сделки, о которой было объявлено в мае прошлого года, за это время выросла с 61 млрд. долларов до 69 млрд. долларов и стала крупнейшей за всю историю технологического сектора.

Банкротство WeWork

Сеть коворкингов WeWork, которая на пике оценивалась в 47 млрд. долларов, принесла своему основателю Адаму Нойманну место в списке Forbes, мировую славу и деньги на бизнес-джеты и инвестиции в бессмертие. Сама компания при этом ушла в пике еще в 2019 году, когда после отмены IPO ее стоимость обвалилась с 47 млрд. долларов до 2,8 млрд. долларов. Однако заявление о банкротстве WeWork подала только в начале ноября, успев все же выйти за это время на биржу. Многие эксперты считают, что ключевой и самой очевидной причиной проблем WeWork стала пандемия, которая привела к тому, что офисы опустели. Главной жертвой истории взлета и падения WeWork, вероятно, можно назвать SoftBank, поверившего в перспективы сети коворкингов. Многолетнее участие в проекте под названием WeWork стоило SoftBank 11,5 млрд. долларов. Пострадали, разумеется, и другие инвесторы, а также миноритарные акционеры компании, которым в результате банкротства не достанется вообще ничего.

В этом году нас покинули

Сооснователь Intel Гордон Мур

Сооснователь корпорации Intel Гордон Мур, американский миллиардер и инженер, пионер полупроводниковой электроники, чей «закон Мура» предсказывал неуклонный рост вычислительной мощности, скончался 24 марта в возрасте 94 лет. Гордон Мур начал работать над полупроводниками еще в 50-х годах прошлого века. Став одним из соучредителей компании, в 1968 году, он был одним из тех инженеров, благодаря которым процессоры Intel были установлены более чем в 80% персональных компьютеров в мире. Мур работал в компании Intel на разных руководящих должностях с 1968 года, покинув пост председателя совета директоров в 2006 году. Еще один сооснователь компании Intel Эндрю Гроув скончался в марте 2016 года.

Сооснователь Adobe Джон Уорнок

19 августа на 83-м году жизни скончался один из основателей компании Adobe Джон Уорнок (John Warnock). Его партнер по бизнесу Чарльз Гешке (Charles Geschke), с которым они в декабре 1982 года основали компанию Adobe, ушел из жизни в апреле 2021 года в возрасте 81 года. Жена Уорнока, графический дизайнер Марва Уорнок (Marva Warnock), разработала оригинальный логотип компании. Через два года после основания Adobe был представлен первый продукт компании — программное обеспечение PostScript для верстки печатной продукции. Уорнок и Гешке также вместе работали над созданием формата PDF. Джон Уорнок был генеральным директором Adobe до 2000 года, до 2017 года — сопредседателем совета директоров вместе с Гешке. До августа 2023 года он оставался членом совета директоров компании.

Американский хакер Кевин Митник

Американский специалист по компьютерной безопасности Кевин Митник умер 16 июля в США от рака печени. Он был известен как один из первых хакеров, успешно взламывавших телефонные и компьютерные сети ведущих американских компаний. В этой роли он стал первым компьютерщиком, попавшим в список ФБР самых разыскиваемых преступников США. Это сделало его культовой фигурой в индустрии. С 12 лет Митник, используя методы социальной инженерии и технические устройства, взламывал телефонные сети, получая возможности бесплатных звонков и перенаправления вызова. В 17 лет он впервые получил незаконный доступ к компьютерной сети в своей школе. Его жертвами становились сети Pacific Bell, Bell Labs, Motorola, Nokia, Sun Microsystems. За это он несколько раз отбывал тюремные сроки. После 2000 года он консультировал по вопросам безопасности крупнейшие мировые компании, в том числе FedEx, Toshiba и IBM, выступал с лекциями и написал несколько книг.

Год искусственного интеллекта

ChatGPT был представлен исследовательской компанией OpenAI в ноябре 2022 года как бесплатный чат-бот, основанный на нейросети. Потом Microsoft вложила 10 млрд. долларов в OpenAI в рамках многолетнего соглашения и компанию из Сан-Франциско оценили в 29 млрд. долларов. Тогда Сэм Альтман отметил рост доходов проекта, правда, не раскрывая финансовых подробностей. Однако он пояснил, что фирма по-прежнему остается убыточной из-за высоких затрат на обучение языковых моделей. По словам Альтмана, компания уже приступила к работе над следующим поколением модели искусственного интеллекта GPT-5. Правда, практически сразу после этого заявления в OpenAI разразился небольшой скандал. 17 ноября совет директоров OpenAI объявил об увольнении сооснователя и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, сославшись на то, что он не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением. Вместе с Альтманом из компании ушли ее сооснователь и президент Грег Брокман, а также еще несколько старших разработчика. 18 ноября появилась информация о том, что уволившее Альтмана правление ведет переговоры о возвращении сооснователя компании. К этому их вынудило давление инвесторов, в частности Microsoft, а также потеря важных сотрудников. По итогам этих дней, появилась новость, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами вошли в состав вновь сформированного подразделения Microsoft, которое будет заниматься передовыми исследованиями в сфере искусственного интеллекта. Но закончилась история хорошо, так как все же было достигнуто принципиальное соглашение о возвращении Сэма Альтмана на пост генерального директора OpenAI. Кроме того, компания дала принципиальное согласие частично воссоздать первоначальный состав совета директоров. В новый совет директоров вошли бывший глава Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor), экс-министр финансов США Ларри Саммерс (Larry Summers) и гендиректор Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo). Сообщается, что единственная задача этого совета — назначение нового расширенного совета директоров в составе до 9 человек, который перезагрузит управление OpenAI. Ключевой инвестор компании Microsoft, скорее всего, получит место в этом расширенном совете, как и сам Альтман.

Не обошлись и без «теории заговора». Издание New York Post сообщило, что накануне этих событий несколько штатных исследователей направили совету директоров письмо с предупреждением о мощном открытии искусственного интеллекта, которое, по их словам, может угрожать человечеству. И происходит она от любимой разработки Альтмана — Q* (Q-star — общий искусственный интеллект или AGI). Данная разработка — это сверхинтеллект, который в будущем, по задумке Альтмана, сможет взять на себя многие процессы на уровне бюрократических аппаратов государств и управления технологиями, а также их развития.

Как бы то ни было, эпопея, связанная с появлением ChatGPT, запустила массу подобных проектов и прочих разработок в сфере искусственного интеллекта. Так, сама Microsoft представила инструмент Copilot Studio для создания и настройки чат-ботов на базе искусственного интеллекта, Samsung представил генеративную нейросеть Gauss, компания Илона Маска xAI представила чат-бота Grok, Baidu запустила собственный аналог ChatGPT под названием Ernie Bot, Meta начала работу над созданием новой версии языковой модели искусственного интеллекта Llama 2 и т.д. Новую версию собственного виртуального ассистента AiCell на базе искусственного интеллекта, говорящего на азербайджанском языке, представил и ведущий оператор мобильной связи Азербайджана Azercell. И все это происходило в контексте не только чат-ботов, но и в вопросах создания изображений, видео, текстов и даже голоса. Пожалуй, только самый ленивый не отметился в новостях, где использовалось упоминание искусственного интеллекта, генеративных нейросетей или больших языковых моделей, и, как предполагают аналитики в Gartner, этот тренд будет преследовать нас ближайшие 5-10 лет.

Бенефициаром бума вокруг искусственного интеллекта, конечно же, стала NVIDIA. Чипы NVIDIA в данном сегменте пользуются таким спросом по нескольким причинам. Во-первых, компания была первой, кто предложил клиентам решения, которые позволяли использовать GPU-чипы для ускорения работы с широким спектром задач, а не только для обработки графики. Как оказалось, для решения определенного типа задач, в частности обучения моделей искусственного интеллекта, лучше всего подходят именно графические, а не универсальные процессоры. Во-вторых, помимо того, что GPU NVIDIA являются самыми мощными на рынке, компания разрабатывает высокоскоростное сетевое оборудование, без которого использование таких мощных чипов было бы бессмысленно. Последним компонентом превосходства NVIDIA является программно-аппаратная платформа CUDA, которая работает в связке с графическим процессором компании. CUDA используется во всех видеокартах NVIDIA, которые занимают свыше 80% рынка. Многие годы компания инвестировала в сферу искусственного интеллекта, сотрудничала с ключевыми игроками и институтами в данном направлении, и сейчас CUDA, запущенная в 2010 году, является основной для большинства подобных систем ИИ. Кроме того, на рынке формируется новая модель бизнеса «ИИ-как-услуга» (AI-as-a-Service), и NVIDIA намерена занять здесь ключевую позицию.