Лучшие портативные мониторы

Портативные мониторы очень удобны в поездках, так как вы можете использовать их вдали от электросети, будь то в транспорте, в кафе или в холле отеля. Если вы хотите поработать над дизайнерским проектом, представить работу клиенту или просто посмотреть фильм на Netflix, то легкий и компактный портативный монитор, работающий в связке с вашим ноутбуком, — это хороший способ получить дополнительное пространство на экране. Ниже мы познакомим вас с подобными устройствами и дадим ряд рекомендаций, как выбрать лучший портативный монитор для игр и лучший портативный монитор для MacBook Pro.

1. ASUS ZenScreen OLED MQ13AH

Лучший портативный монитор для творческой работы

Технические характеристики:

Диагональ — 13,3”.

Разрешение — 1920х1080 пикселей.

Размеры — 30,82х19,71х0,9 см.

Вес — 490 гр (без подставки).

Цена — 349 долларов.

Плюсы:

красивый OLED-дисплей и хорошая цветопередача,

множество возможностей подключения,

гибкость в использовании.

Минусы:

дороже, чем большинство устройств на рынке.

Большинство портативных мониторов являются неплохими устройствами, чье использование отражается на повышении производительности, но они не так хороши для творческой работы. И ASUS ZenScreen OLED MQ13AH — приятное исключение. Матрица этого монитора имеет 100% охват цветовой палитры DCI-P3 и точность цветопередачи на уровне Delta E < 2. Монитор оснащен блендой, которая помогает избежать бликов, а возможность автоматического поворота и портретный режим делают его гибким устройством, одинаково подходящим для редактирования фотографий, написания текста или кодирования. Также монитор оснащен датчиком приближения, который переключает устройство в режим энергосбережения, если вас нет рядом. OLED-матрицы на данный момент являются самыми популярными, и ASUS ZenScreen OLED MQ13AH переносит эту технологию на портативные мониторы. Этот 13” дисплей может похвастаться впечатляющим коэффициентом контрастности 100000:1 и обеспечивает тот глубокий черный цвет и насыщенные цвета, которыми больше всего известна технология OLED. Это отлично подходит не только для творческой работы, но и для просмотра фильмов после работы.

2. Lenovo ThinkVision M14

Лучший портативный монитор для использования с ноутбуком

Технические характеристики:

Диагональ — 14”.

Разрешение — 1920х1080 пикселей.

Размеры — 9,65х22х32,34 см.

Вес — 570 гр.

Цена — 219 долларов.

Плюсы:

яркий дисплей,

легкий,

доступная цена.

Минусы:

возможности подключения ограничены портами USB Type-C.

Возможно, это не самый многофункциональный вариант на рынке, но Lenovo ThinkVision M14 отлично подходит для бизнес-профессионалов, которые хотят путешествовать налегке, поскольку это устройство сверхлегкое и ультратонкое. И чтобы свести все к минимуму, производитель использовал два усовершенствованных порта USB Type-C, которые одновременно поддерживают как трансляцию изображения, так и питание. Вам очень понравится подставка, которая достаточно универсальна и позволяет регулировать угол наклона в пределах от -50 до 900. И хотя у него, возможно, не самый лучший коэффициент контрастности, яркость в пределах 300 кд/м2 вполне подойдет для общего продуктивного использования. К тому же яркие цвета делают этот портативный монитор отличным выбором для просмотра потокового видео.

3. ASUS ROG Strix XG16AHPE

Лучший портативный монитор для игр

Технические характеристики:

Диагональ — 15,6”.

Разрешение — 1920х1080 пикселей.

Размеры- 36,05х22,55х1,18 см.

Вес — 900 гр.

Цена — 449 долларов.

Плюсы:

быстрый и отзывчивый экран,

встроенный аккумулятор.

Минусы:

дороже, чем некоторые другие портативные мониторы,

хлипкий корпус при такой цене.

Игры на ноутбуке в путешествии никогда нельзя было назвать удобным процессом, но с помощью ASUS ROG Strix XG16AHPE погружение в игровую вселенную станет немного лучше. Это 15,6” устройство — прекрасный выбор в качестве лучшего портативного монитора для игр благодаря частоте обновления 144 Hz, обеспечивающей четкую и плавную работу динамичных игр, а также технологии NVIDIA G-Sync, позволяющей избежать разрывов экрана, которые испортят ваше погружение. Также этот монитор имеет встроенный аккумулятор, поэтому вы можете использовать его, когда под рукой нет розетки. В таком режиме он обеспечивает до двух часов автономной работы. Фронтальные стереодинамики также понравятся многим, особенно если вы хотите отложить ноутбук и поиграть с помощью контроллера.

4. ASUS ZenScreen GO MB16AP

Лучший портативный монитор со встроенным аккумулятором

Технические характеристики:

Диагональ — 15”.

Разрешение — 1920х1080 пикселей.

Размеры — 35,96х0,79х22,63 см.

Вес — 848 гр.

Цена — 359 долларов.

Плюсы:

встроенный аккумулятор,

стилус в комплекте,

складной чехол.

Минусы:

тяжелее и дороже, чем многие другие портативные мониторы.

Даже лучшие портативные мониторы обычно получают питание непосредственно от вашего ноутбука, что может быстро разрядить аккумулятор. Если вы много работаете в пути, возможно, вы предпочтете приобрести портативный монитор со встроенным аккумулятором, и именно здесь выделяется ASUS ZenScreen GO MB16AP. Он обеспечивает до четырех часов автономной работы от аккумулятора. В комплект также входит адаптер. Экран этого монитора автоматически переключается между альбомным и портретным режимами, а качество изображения четкое и с точной цветопередачей. Он также очень легкий и портативный: его вес составляет всего 848 г, а толщина — 8 мм. Его можно подключить к ноутбуку через порты USB Type-C или USB Type-A с помощью прилагаемого адаптера. MB16AP также поставляется со складным чехлом, который можно использовать как подставку, а также со стилусом. Да, это самый дорогой портативный монитор в нашем списке, но это лучший выбор, если вам нужно устройство с собственным аккумулятором.

5. LG Gram +view 16MQ70

Лучший портативный монитор для MacBook Pro

Технические характеристики:

Диагональ — 16”.

Разрешение — 2560х1600 пикселей.

Размеры — 36х24,6х0,83 см.

Вес — 671 гр.

Цена — 349 долларов.

Плюсы:

отличный дисплей,

хорошая конструкция.

Минусы:

нельзя настроить цвет через экранное меню,

нет возможностей сенсорного экрана.

LG Gram +view 16MQ70 — наш выбор в качестве лучшего портативного монитора для MacBook Pro, несмотря на то, что он на самом деле предназначен для собственных ноутбуков LG Gram! Это связано с тем, что он обеспечивает яркое изображение с разрешением 2560×1600 пикселей и коэффициентом контрастности 1200:1, а также имеет 99% охват цветового пространства DCI-P3, что делает его идеальным для редактирования видео и фотографий. Также это отличный портативный монитор для повышения производительности благодаря соотношению сторон 16:10, которое позволяет расширить или отобразить большую часть окна, что удобно при кодировании, написании статей или проведении исследований. И хотя это, возможно, не самый тонкий портативный монитор, он довольно легкий для 16” экрана.

6. Dell C1422H

Лучший портативный монитор для базового использования

Технические характеристики:

Диагональ — 14”.

Разрешение — 1920х1080 пикселей.

Размеры — 32,26х20,32х1,5 см.

Вес — 590 гр.

Цена — 459 долларов.

Плюсы:

очень хорошая цветопередача,

надежное качество сборки.

Минусы:

нет экранного меню,

только USB Type-C.

Еще один доступный портативный монитор — Dell C1422H. Этот сверхлегкий монитор может быть не самым тонким по форм-фактору, но он, безусловно, гарантирует повышение вашей продуктивности. Все начинается с порта USB Type-C с функцией подключения питания, поэтому для зарядки устройства и ноутбука вам понадобится только одна розетка. Экран можно наклонять в пределах от 100 до 900. Яркость 300 кд/м2 и разрешение FullHD идеально подходят для 14” панели. Может быть это устройство имеет не столь расширенный функционал, оно может похвастаться великолепной точностью цветопередачи и качеством изображения. Не так уж и плохо для монитора, необходимого для продуктивной работы.

7. HP EliteDisplay E14 G4

Лучший портативный монитор с ярким экраном

Технические характеристики:

Диагональ — 14”.

Разрешение — 1920х1080 пикселей.

Размеры — 32,26х21,1х1,5 см.

Вес — 640 гр.

Цена — 294 доллара.

Плюсы:

очень тонкий и легкий,

яркость 400 кд/м2.

Минусы:

нет возможностей сенсорного экрана.

HP EliteDisplay E14 G4 — один из самых красивых портативных мониторов. Благодаря яркости 400 кд/м2, контрастности 800:1 и ярким цветам эта панель выглядит просто потрясающе. Этот 14” портативный монитор легкий и тонкий, что делает его отличным спутником в путешествии. Здесь есть и другие вещи, которые стоит полюбить. Устройство оснащено портом USB Type-C с пропускной способностью 65 W, поэтому вы можете заряжать его с помощью того же кабеля, по которому передаются данные. Он более энергоэффективен, чем его предшественник. В комплект поставки входит чехол для монитора, а также устойчивая и простая в использовании подставка. А цена, не превышающая 300 долларов, делает это монитор еще более привлекательным предложением.