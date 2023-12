«AWARA IT» собрал финансовых директоров в Баку

В Баку обсудили применение технологий искусственного интеллекта и безопасности данных с финансовыми директорами крупнейших предприятий страны.

Компания Awara IT, занимающаяся ИТ-консалтингом при поддержке ассоциации финансовых специалистов Азербайджана «CFO Club Azerbaijan» провела в городе Баку свой первый деловой ужин для главных финансовых директоров (CFO) различных отраслей. Мероприятие было приурочено к открытию представительства Awara IT в Азербайджане, а также посвящено изучению решений по финансовой автоматизации, адаптированных для современных предприятий, включая консолидацию и автоматизацию отчетности, финансовый мониторинг и решение вопросов безопасности данных.

Интернациональную команду Awara IT представляли спикеры с большим опытом в информационных технологиях, в частности, Михаил Нам, генеральный директор Awara IT в СНГ, Александр Ермаков, управляющий партнер Awara IT, и Татьяна Горлина, директор по развитию бизнеса Awara IT.

Обсуждая портфель услуг Awara IT, они подчеркнули разнообразие решений ERP (планирование ресурсов предприятия) на рынке и выделили, в частности, Microsoft Dynamics 365 — как достойного представителя ERP-систем, отмечая его многочисленные преимущества: гибкость, экосистемный подход и инновационность Microsoft Copilot, что поднимает ERP на новый уровень с использованием искусственного интеллекта, предоставляя возможности генерации, предсказания и аналитики бизнес-процессов. Microsoft Copilot включает функции естественного языка и передового механизма рассуждения, устанавливая новый стандарт для аналитиков и автоматизации.

– Сегодняшнее мероприятие является первым этапом создания устойчивой основы для будущего развития нашей компании в Азербайджане. Мы выбрали эту страну в качестве важного партнера в регионе Южного Кавказа по понятным причинам. Как известно, Азербайджан занимает одну из приоритетных позиций в этом регионе и выступает отправной точкой для многих транзитных маршрутов. В стране активно развивается зеленая энергетика, а также передовые технологии в нефтяном, финансовом, строительном секторах экономики. Наши инновационные решения могут способствовать дальнейшему активному развитию многих отраслей данного региона, – сообщил Александр Ермаков.

Он также сделал заявление о том, что Awara IT открывает представительство в Азербайджане.

– Наша компания располагает множеством ресурсов в различных странах. Мы уверены, что успех работы с нашими клиентами – это персональный контакт, знание культуры и традиций местного рынка, общение с клиентами на их родном языке. Следующий шаг, который мы сделаем, – это получение статуса резидента технопарка и поддержка инициатив по цифровизации бизнеса, – подчеркнул Ермаков.

Татьяна Горлина рассказала о финансовой безопасности, в том числе о возможности отслеживать мошеннические действия при помощи интеграции Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection. Она также ознакомила участников IT-ужина с практическим опытом Awara IT в финансовых проектах.

– Парвин Абилов – сооснователь Клуба CFO Азербайджана, который предоставил свои инсайты по текущим вызовам в финансовом секторе предприятий в Азербайджане;

– Туту Афандизаде – главный финансовый директор Zaman Re (Insurance) Broker, поделилась актуальным кейс-исследованием по внедрению Microsoft Business Central командой Awara IT;

В свою очередь, Михаил Нам выразил благодарность гостям и клиентам за выступления и пообещал продолжать служить мостом диалога между новыми и существующими клиентами через подобные мероприятия.

На встрече были финансовые директора и специалисты различных сфер из более 30 организаций. В частности, представители «Paşa Bank», «Xalq Bank», страховой компании «Qala Həyat», «SOCAR Midstream Operations», «Mətanət A», Группы компаний «Veysəloğlu» и другие. Участники обменялись опытом и обсудили многие актуальные темы финансового менеджмента, безопасности и многое другое.

О компаниях

Awara IT

Awara IT – глобальная консалтинговая компания в сфере информационных технологий, занимающаяся автоматизацией и модернизацией бизнес-процессов на основе технологий мирового уровня, включая ERP, CRM, Low-Code, Data & AI, инструменты повышения производительности бизнеса и кибербезопасности. Это надежный партнер для внедрения любого решения Microsoft. Компания, имеющая опыт работы свыше 15 лет, реализовала более 150 проектов по всему миру. Awara IT Азербайджан – одно из новых подразделений.

Официальный сайт: https://awara-it.com/

CFO Club

Клуб CFO Азербайджан – это сообщество финансовых профессионалов, которые стремятся развивать его посредством продвижения и поддержки через нетворкинг, профессиональные связи и возможности для бизнеса, обмен знаниями и опытом, а также через рост нового поколения профессионалов.

Официальный сайт: https://www.cfo-club.az/