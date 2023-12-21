LG UltraGear 32GS95UE – OLED-монитор, способный работать в двух режимах: 1080p/480 Hz и 4K/240 Hz

Компания LG Electronics представила серию игровых OLED-мониторов UltraGear, в которую вошли шесть моделей. Одна из моделей получила поддержку функции Dual-Hz. LG UltraGear 32GS95UE — первый в мире игровой OLED-монитор, способный работать в двух режимах с разными разрешениями и разной кадровой частотой. 32-дюймовый монитор получил игровой режим с частотой обновления 480 Hz при разрешении 1080p. Еще один заявленный режим — 4K/240 Hz. Переключиться между режимами можно при помощи кнопки на корпусе монитора. Компания отмечает, что покупатели получат универсальный монитор, который подойдет и для соревновательных игр, и для обычных.

Монитор получил низкое время отклика -всего 0,03 мс (GtG), 98,5% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и коэффициент контрастности 1 500 000:1. Есть два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Заявлена сертификация VESA DisplayHDR True Black 400 и совместимость как с G-Sync и FreeSync Premium Pro. Также можно отметить поддержку технологии пространственного звука Pixel Sound, поддержку DTS Virtual:X и динамики интегрированные в саму OLED-панель.

Характеристики других моделей мониторов LG UltraGear приведены в таблице.

Дата начала продаж и цены новинок будут объявлены в рамках выставки CES 2024, которая пройдет в начале января.