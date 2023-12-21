Новшество от Azercell: eSIM «Asan Imza» — удобно и безопасно!

Впервые предоставив усиленную электронную подпись в стране в 2013 году, Azercell совместно с техническим оператором услуги компанией B.EST Solutions представляет клиентам решение eSIM «Asan Imza»- более инновационный, удобный и безопасный формат услуги.

Технология eSIM «Asan Imza», впервые внедрена и представлена в телекоммуникационной сфере Азербайджана, и объединяет в себе новое поколение SIM-технологии и усиленную мобильную электронную подпись «Asan Imza», которая приравнивается к собственноручной подписи. Для eSIM «Asan Imza» больше не требуется физическая SIM-карта.

Получить услугу eSIM «Asan Imza» можно тремя способами:

Через онлайн-платформу https://azercellim.com/; В любом офисе продаж Azercell; Перенос физического номера «Asan Imza» на eSIM «Asan Imza». Для этого используется одноразовый код (OTP), отправляемый по SMS вместо личной подписи пользователя на сайте https://azercellim.com/. Для проведения операции переноса необходима достаточная сумма на счете (3,54 AZN).

Еще одним преимуществом услуги нового поколения eSIM «Asan Imza» является ее повышенная безопасность. Виртуальная карта не может быть украдена или утеряна.

Мобильная электронная подпись «Asan Imza» используется в более чем 2000 электронных услугах как государственного, так и частного секторов.

Более подробную информацию об услуге eSIM «Asan Imza» можно найти по ссылке: https://www.azercell.com/az/personal/plans-and-services/esim.html

Для получения ответов на вопросы по «Asan Imza» граждане могут обратиться по номеру 1847 – «Asan İmza» Центр звонков или написать письмо на адрес [email protected].