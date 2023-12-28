LG анонсировал ИИ-робота для общения и охраны дома

Компания LG анонсировала робота-помощника на колесах под названием Smart Home AI Agent. Это устройство с функциями искусственного интеллекта, которое реализует концепцию компании «Дом без труда».

Компактный двухколесный робот-помощник способен самостоятельно перемещаться по дому. В его основе используется платформа Qualcomm Robotics RB5, которая обеспечивает распознавание лиц и других объектов. Smart Home AI Agent оснащен камерой, динамиком, а также набором различных сенсоров, позволяющих ему следить за обстановкой в доме и собирать информацию об окружающем пространстве, включая температуру, влажность и качество воздуха.

Встроенная мультимодальная ИИ-модель позволяет свободно общаться с членами семьи и выражать эмоции через экран и движения. Кроме того, помощник способен подключаться к умной бытовой технике и управлять ими по команде владельца. Он может охранять дом и отправлять пользователю сигнал при обнаружении какой-либо необычной активности, может использоваться для наблюдения за домашними животными. Робот также напомнит о делах в личном расписании пользователя и позволит, например, избежать пропуска приема лекарств в нужное время. Он помогает экономить электричество, подключаясь к умной розетке и отключая неиспользуемые устройства по всему дому.

Цена робота-помощника пока не объявлена. Подробнее о Smart Home AI Agent компания LG расскажет в ходе выставки CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января 2024 года.