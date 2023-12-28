spot_img
29 декабря, 2023
ДомойAI / MLOPPO представил быструю нейросеть AndesGPT

OPPO представил быструю нейросеть AndesGPT

OPPO AndesGPT

Компания OPPO представила большую языковую ИИ-модель AndesGPT в трех версиях — Titan, Turbo и Tiny, с количеством параметров 180, 70 и 7 млрд. соответственно. Первые две требуют подключения к интернету, а последняя может работать автономно. Версия с 7 млрд. параметров будет использоваться в грядущих флагманах компании Find X7.

По заявлению разработчиков, нейросеть поддерживает четыре основные функции: умеет преобразовывать голос в текст, понимает естественный язык, генерирует изображения и умеет кратко излагать содержание чего-либо.

В практических сценариях AndesGPT должна проявить себя в обеспечении очень быстрого отклика. По утверждению OPPO, картинку с разрешением 512×512 пикселей ИИ-модель создает за 6 секунд, а первое слово в диалоге пишет через 2,9 секунды после ввода реплики. Нейросеть умеет генерировать рефераты объемом до 14 000 слов, демонстрируя возможности моделирования, в 3,5 раза превосходящие его конкурентов (примеры названы не были).

Более подробно о новом ИИ компания расскажет в ходе презентации смартфонов серии Find X7.

Предыдущая статья
LG анонсировал ИИ-робота для общения и охраны дома
Следующая статья
Илон Маск и Марк Цукерберг стали еще богаче в 2023 году
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,089ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»