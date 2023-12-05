spot_img
5 декабря, 2023
ДомойТелекомНовости операторовAzercell представляет проект Taksit

Azercell представляет проект Taksit

Azercell

Абонентам, желающим приобрести номер Azercell, будет предоставлена возможность оплаты в рассрочку без процентов.

С 5 декабря 2023 года лидирующий оператор мобильной связи представляет проект Taksit. На сайте www.azercellim.com можно будет приобрести в режиме онлайн любые номера Azercell стоимостью свыше 100 AZN с беспроцентным кредитом на срок до 12 месяцев. Абонент, желающий приобрести номер Azercell, должен быть пользователем BirKart. После выбора удобного периода оплаты абонент получит возможность рассчитаться за приобретенный номер в рассрочку в течение нескольких месяцев без начисления процентов по кредиту.

Чтобы получить дополнительную информацию или воспользоваться этой возможностью, просто посетите сайт www.azercellim.com. Отметим, что сайт www.azercellim.com является первой е-Коммерс платформой (онлайн-продаж), созданной для улучшения качества обслуживания абонентов за счет быстрого обслуживания, удобства пользования и широчайшей базы номеров.

www.azercellim.com

Предыдущая статья
В Японии установили рекорд скорости передачи данных по одному оптоволоконному кабелю — 22,9 млн Гбит/с
Следующая статья
IBM представил квантовый процессор Heron и первый модульный квантовый компьютер
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,093ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»