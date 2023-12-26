Google запустил традиционный новогодний сайт «Радар Санта-Клауса» с играми

В преддверии новогодних праздников компания Google запустила свой традиционный новогодний сайт, на котором можно отследить перемещение Санта-Клауса по всему миру. На сайте «Радар Санта-Клауса» можно увидеть, где он находится и что делает в текущий момент.

Компания также подготовила массу развлечений как для маленьких, так и для взрослых пользователей. На сайте «Радар Санта-Клауса» представлено почти три десятка увлекательных мини-игр. Там же можно посмотреть три забавных короткометражных ролика.

Руководство по праздничным развлечениям для всей семьи доступно по этой ссылке.