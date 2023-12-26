Intel построит в Израиле завод по производству микросхем за $25 млрд

В Израиле функционируют три исследовательских центров Intel и передовая производственная площадка по обработке кремниевых пластин в Кирьят-Гате. Здесь же расположена штаб-квартира дочерней компании Mobileye. Теперь компания намерена построить в том же городе еще одно предприятие по выпуску чипов за $25 млрд. Указанная сумма уже учитывает заявленные в 2021 году $10 млрд. По словам чиновников, проект позволит увеличить штат персонала Intel в стране на несколько тысяч человек.

Израильские власти заявили, что Intel сможет претендовать на возврат до 12,8% потраченных на возведение предприятия инвестиций. Об этом сообщает агентство Reuters, упоминая $3,2 млрд. в качестве предельной суммы возмещения затрат, на которую сможет претендовать компания.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) назвал инвестиции Intel в размере $25 млрд. крупнейшими в истории страны для иностранной компании.

Intel также обязуется в течении следующих десяти лет потратить на закупку товаров и комплектующих израильского производства $16,6 млрд. Новое предприятие в Кирьят-Гате появится рядом с уже имеющимся. Планируется, что оно будет введено в строй к 2027 году и будет функционировать по меньшей мере до 2035 года.